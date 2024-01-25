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Osmaniye'de kesinleşmiş 35 yıl hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de kesinleşmiş 35 yıl hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı

Osmaniye'de 41 suç kaydı bulunan ve hırsızlık ile konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 35 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.G, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri tarafından yakalandı. Jandarma ekipleri, hükümlünün saklandığı adresi tespit ederek operasyon düzenledi ve C.G. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Osmaniye\'de kesinleşmiş 35 yıl hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı
25.01.2024 - 21:53,  Güncelleme: 21:55
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Osmaniye'de kesinleşmiş 35 yıl hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri, 41 suç kaydı bulunan, "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından da 35 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.G'yi yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla hükümlünün saklandığı adresi tespit etti.

Firari hükümlü, jandarma ekiplerinin adrese düzenlediği operasyonla yakalandı.

Adliyedeki işlemleri tamamlanan C.G. daha sonra cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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