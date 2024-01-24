Osmaniye\'de Elektronik Eşya Çalma İddiasıyla Gözaltına Alınan 2 Zanlı Tutuklandı

Osmaniye'de bir iş yerinden elektronik eşya çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kent merkezinde 14 Ocak'ta bir elektronik eşya mağazasının duvarı kırılarak içerideki 40 cep telefonu, çeşitli elektronik cihaz ve telefon kılıfı çalındı.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, iş yeri ve çevresindeki 117 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyerek, olayı gerçekleştiren iki zanlının kimliğini tespit etti.

Şüpheliler İlkay Ş. ve Muharrem Ö. saklandıkları eve yapılan baskına gözaltına alındı.

Adreste 34 cep telefonu, 4 kol saati, 24 müzik çalar, 2 tablet ve çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.