Osmaniye'de itfaiye, eline korkuluk demiri saplanan çocuğu hidrolik makasla kurtardı

Osmaniye'de itfaiye, eline korkuluk demiri saplanan çocuğu hidrolik makasla kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye'de Dumlupınar Mahallesi'nde bir çocuk, eline korkuluk demiri saplanması sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi demiri hidrolik makasla kestikten sonra çocuk, ambulansla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Osmaniye'de eline korkuluk demiri saplanan çocuk hastaneye götürüldü.
Dumlupınar Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen çocuk, eline korkuluk demiri saplanması nedeniyle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personelinin hidrolik makasla demiri kesmesinin ardından çocuk, ambulansla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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