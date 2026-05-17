Osmaniye\'de otomobil sulama kanalına devrildi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 09 AE 211 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
