Osmaniye\'de servis minibüsü ağaca çarptı: 4\'ü öğrenci 6 kişi yaralandı

OSMANİYE'de servis minibüsünün ağaca çarptığı kazada 4'ü öğrenci 6 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Dervişli köyü Mamure Tren İstasyonu civarında meydana geldi. Öğrencilerin bulunduğu Hasan Y. İdaresindeki 80 GY 306 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, 1 servis görevlisi ve 4 öğrenci, sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.