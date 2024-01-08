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Osmaniye'de servis minibüsü ağaca çarptı: 4'ü öğrenci 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye'de servis minibüsü ağaca çarptı: 4'ü öğrenci 6 kişi yaralandı

Osmaniye'de Dervişli köyü Mamure Tren İstasyonu civarında bir servis minibüsü kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü, 1 servis görevlisi ve 4 öğrenci yaralandı. Yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osmaniye\'de servis minibüsü ağaca çarptı: 4\'ü öğrenci 6 kişi yaralandı
08.01.2024 - 16:27,
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OSMANİYE'de servis minibüsünün ağaca çarptığı kazada 4'ü öğrenci 6 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde merkeze bağlı Dervişli köyü Mamure Tren İstasyonu civarında meydana geldi. Öğrencilerin bulunduğu Hasan Y. İdaresindeki 80 GY 306 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, 1 servis görevlisi ve 4 öğrenci, sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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