Osmaniye\'de Şiddetli Sağanak

Osmaniye'de sağanak nedeniyle bazı köylerde evler ve tarım arazileri sular altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Öğle saatlerinde başlayan ve ara ara etkili olan sağanak nedeniyle merkeze bağlı Koçyurdu köyünde birçok ev ve tarım arazisi sular altında kaldı.

Evlerini su basan vatandaşlar AFAD ekiplerince tahliye edilirken, Devlet Su İşlerine bağlı ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kadirli ilçesinde ise Aşağı Bozkuyu ve Yukarı Bozkuyu köylerini ilçeye bağlayan yollarda derelerin taşması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bir süre ulaşıma kapanan yollar, İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.