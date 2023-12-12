Osmaniye\'de silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

OSMANİYE'de silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 16 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 20 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda fişek, tabanca parçaları, torna malzemeleri ve kılıç ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)