Osmaniye'de 2 iş yerine silahlı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes ve Raufbey mahallelerindeki işletmelerin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, silahlı saldırıları gerçekleştirdikleri belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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