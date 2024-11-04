Osmaniye\'de Sokak Kadınına Yardım

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Osmaniye'de sokakta yaşayan kadın, Vali Erdinç Yılmaz'ın talimatıyla konteynere yerleştirilerek ihtiyaçları karşılandı.

Vali Erdinç Yılmaz, bazı sosyal medya hesaplarında bir kadının sokakta yaşadığı haberleri üzerine harekete geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar'a talimat veren Vali Yılmaz, sokakta yaşayan kadına yardım edilmesini istedi.

Müdürlüğe bağlı ekipler, ulaştıkları Müjgan Mortaş'ı (49) Karaçay Konteyner Kentine yerleştirdi.

Her türlü ihtiyacı karşılanan Mortaş'ı kaldığı konteynerde ziyaret eden Nacar, "Sayın Valimizin talimatlarıyla Müjgan hanımı konteynere yerleştirdik. Burada daha sıcak bir ortamda, iyi koşullarda kalmasını sağlıyoruz." dedi.

Mortaş da tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek Vali Yılmaz ve yetkililere teşekkür etti.