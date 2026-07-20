Kaza, saat 10.30 sıralarında Toprakkale- Osmaniye kara yolunda meydana geldi. Osmaniye yönünde ilerleyen akaryakıt tankeri ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de Tanker-Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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