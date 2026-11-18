Osmaniye Düziçi'nde kavşakta meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye Düziçi'nde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet devrildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.
OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber: Kamil ŞEKER-Kamera: DÜZİÇİ,(Osmaniye),
Kaynak: DHA
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