OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralıyı ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber: Kamil ŞEKER-Kamera: DÜZİÇİ,(Osmaniye),