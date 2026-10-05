Osmaniye Kadirli'de ağaç kesen sakinler devrilen gövdenin altında kalmaktan kurtuldu - Son Dakika
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Osmaniye Kadirli'de ağaç kesen sakinler devrilen gövdenin altında kalmaktan kurtuldu

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir sitenin bahçesinde kesilmek istenen ağaç, gövdesine bağlanan halatın çekilmesiyle devrildi. Site sakinleri devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtulurken o anlar binanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde site sakinlerinin, devirmeye çalıştıkları ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Cengiz Topel Mahallesi'deki sitenin bahçesinde bulunan ağaç, ikamet sahiplerince kesilmek istendi.

Bir kısmını kestikleri ağacın gövdesine bağladıkları halatı çeken site sakinleri, devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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