Osmaniye Toprakkale'de rüzgarın söktüğü ağaç evin üzerine devrildi, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Osmaniye Toprakkale'de rüzgarın söktüğü ağaç evin üzerine devrildi, yaralanan olmadı

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Osmaniye Toprakkale\'de rüzgarın söktüğü ağaç evin üzerine devrildi, yaralanan olmadı
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Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine bağlı Tepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen ağaç bir evin üzerine devrildi. Yaralanan olmadı; evde küçük çapta hasar oluşurken devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç, bir evin üzerine devrildi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen ağaç, yakındaki bir evin üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, evde küçük çapta bir hasar meydana geldi. Devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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