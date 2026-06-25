Osmanlı Matematik Bilimleri Sergisi Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmanlı Matematik Bilimleri Sergisi Açılıyor

25.06.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜYEK ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin sergisi, Osmanlı matematik ve astronomi tarihini sunuyor.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü işbirliğiyle hazırlanan "Gökküre: Değişimler Çağı Şafağında Osmanlılar'da Matematik Bilimleri" yazma eser sergisi yarın sanatseverlere kapılarını açacak.

Rami Kütüphanesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılacak sergi, Osmanlı bilim tarihinin önemli isimlerinden astronom, matematikçi ve müneccim Takiyüddin Rasıd'ın doğumunun 500. yılı münasebetiyle düzenleniyor.

Sergi, 16. yüzyıl Osmanlı dünyasında matematik, astronomi, coğrafya ve mekanik alanlarında üretilen bilgi birikimini, nadir yazma eserler ve bilimsel aletler eşliğinde sunacak.

Nadir yazma eserler ve tarihi bilimsel aletler sergilenecek

Rami Kütüphanesi F4 Salonu'nda 09.00-18.00 saatlerinde her yaştan ziyaretçi tarafından gezilebilecek sergide Türkçe, Arapça ve Farsça kaleme alınmış 45 nadir yazma eser yer alacak.

Takiyüddin Rasıd'ın matematik alanındaki çalışmaları ile astronomi ve optik bilimlerine katkılarını ortaya koyan eserlerin yanı sıra, dönemin coğrafya, denizcilik ve hesap ilimlerine dair önemli kaynaklar da ilk kez bir arada sergilenme fırsatı bulacak.

Eserler arasında Piri Reis'in "Kitab-ı Bahriyye"si, Muhammed b. Emir Hasan es-Suudi'nin "Tarih-i Hind-i Garbi"si ve Osmanlı bilim dünyasının farklı alanlarını yansıtan seçkin yazmalar sergide yakından incelenebilecek.

Yazma eserler, yalnızca ilmi içerikleriyle değil üzerlerinde bulunan Osmanlı hanedan mensuplarına ait vakıf mühürleri, tuğralar, tezhipler ve sanat değeri taşıyan cilt özellikleriyle de dikkati çekiyor.

Ziyaretçiler, Osmanlı bilim geleneğinin yanı sıra dönemin kitap sanatlarına dair estetik anlayışına da sergide tanıklık edecek.

Yazma eserlerin sunduğu teorik bilgi dünyasını tamamlayan ve Osmanlı astronomi ile zaman ölçüm geleneğini temsil eden gök ve yer küreleri, usturlaplar, rubu tahtaları, sinüs yarım daireleri ve çeşitli rasat aletleri de sergide görülebilecek.

Kaynak: AA

Osmanlı, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmanlı Matematik Bilimleri Sergisi Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı
Dava sonuçlandı Taksiciler “Biz kazandık“ diyor, Martı TAG istinafa gidiyor Dava sonuçlandı! Taksiciler "Biz kazandık" diyor, Martı TAG istinafa gidiyor
Samsun’da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi
NATO Genel Sekreteri Rutte’nin sözleri İtalya’yı karıştırdı NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sözleri İtalya'yı karıştırdı
Meloni’nin sigarayı bırakmasına Erdoğan’dan çarpıcı yorum Meloni'nin sigarayı bırakmasına Erdoğan'dan çarpıcı yorum

14:23
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
14:19
Dünya Kupası’nda son 32 turunun ilk eşleşmesi belli oldu Tarihte bir ilk
Dünya Kupası'nda son 32 turunun ilk eşleşmesi belli oldu! Tarihte bir ilk
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
13:56
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 14:34:19. #7.12#
SON DAKİKA: Osmanlı Matematik Bilimleri Sergisi Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.