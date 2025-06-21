Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat silahla vurularak öldürüldü.

Erzurum'un Horasan ilçesi Çayırdüzü Mahallesi'nde Kadir Canpolat (45) ile ağabeyi M. Canpolat (46) arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti.

GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralanan ve ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

AYAĞINDAN VE OMZUNDAN VURMUŞ

Erzurum Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Horasan ilçesi Çayırdüzü Mahallesi'nde 11.30 sıralarında Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, abisi M.C. ile ailevi sebeplerden dolayı önce sözlü tartışmışlar, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine abi M.C. kardeşi Canpolat'ı silahla sol ayağı ve sol omzundan vurmuştur. Yaralı Canpolat, derhal Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş olup yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 13.00 sıralarında vefat etmiştir. Şüpheli olay yerinden kaçmış olup, JASAT ekiplerimizde suç aleti tabanca ile 12.30 sıralarında Pasinler ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır."

KADİR CANPOLAT KİMDİR?

Kadir Canpolat, 1980 yılında Erzurum-Horasan'ın Çayırdüzü köyünde dünyaya geldi. Genç yaşlarda Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları'nda görev aldı. 2000'li yıllarda kurduğu Osmanlı Ocakları ile adını duyuran Canpolat, daha sonra 2023 yılında kurduğu Ocak Partisi'nin genel başkanlığına seçildi.