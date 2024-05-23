ÖSYM, e-YDS Sınavlarının Tarihlerini Açıkladı - Son Dakika
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ÖSYM, e-YDS Sınavlarının Tarihlerini Açıkladı

ÖSYM, e-YDS Sınavlarının Tarihlerini Açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), e-YDS 2024/6 İngilizce sınavını 25 Mayıs Cumartesi günü, e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca sınavını ise 26 Mayıs Pazar günü yapacak. Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da bulunan elektronik sınav merkezlerinde düzenlenecek olan sınavlara toplamda 6 bin 866 aday katılacak. Sınavlar için adaylara 180 dakika süre verilecek ve İngilizce sınavında ek süre talep eden adaylara 30 dakika ilave süre verilecek. Kimlik kartı kaybeden veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri cumartesi günü açık tutulacak.

23.05.2024 12:07
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), e-YDS 2024/6 İngilizce 25 Mayıs Cumartesi, e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca ise 26 Mayıs Pazar günü yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da elektronik sınav merkezlerinde saat 10.15'te başlayacak sınavlara 6 bin 866 aday katılacak. 66 salonda düzenlenecek sınavlarda emniyet görevlileri dahil 501 görevli yer alacak. Sınavlar için adaylara 180 dakika süre verilecek.

e-YDS 2024/6 İngilizce'de ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ile fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri cumartesi günü açık tutulacak.

Kaynak: AA

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