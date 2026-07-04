Ot Biçme Makinesi Anneyi Öldürdü

Ordu'da oğlunun kullandığı ot biçme makinesinin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kumru ilçesine bağlı Demircili Mahallesi'nde fındık bahçesinde çalışan Adnan Sessiz'in kullandığı ot biçme makinesi, annesi Fatma Sessiz'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Sessiz, ilk müdahalenin ardından Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fatma Sessiz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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