Özel spor okulunda otizmli genci darbettiği iddiasıyla tutuklanan eğitmen tahliye edildi

Büyükçekmece'de otizmlilere hizmet veren özel spor okulunda eğitim alan genci darbettiği iddiasıyla tutuklanan eğitmen, ilk duruşmada tahliye edildi.
Büyükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Veysel Bağırsakçı, mağdur Kadir A, müşteki Telli A. ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan sanık Bağırsakçı, üniversite üçüncü sınıf öğrencisi olduğunu, söz konusu kurumda 1,5 yıldır yarı zamanlı çalıştığını anlattı.
10 yıla yakın süredir eğitim alan mağdur Kadir A'nın yaklaşık 2 ay önce öğrencisi olduğunu ifade eden Bağırsakçı, şöyle devam etti:
"Kadir'le oyun oynuyorduk. Sözlerimi dinlemiyordu. Alanda eğitim gören başka öğrenciler vardı. Onu baş başa kalabileceğimiz soyunma odasına götürdüm. Beni orada da dinlemediği için içi boş plastik eğitim çubuğuyla iki kez sol omzuna vurdum. Olaydan sonra pişman olduğumu söyledim. Vücudundaki diğer yaralanmaları ben yapmadım. Kurumda çalışan iki farklı hocadan şiddet gördüğünü biliyorum. Benim vurduğum eğitim çubuğu iz bırakacak düzeyde değildir."
Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın, "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme, tutuklu yargılanan sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Avukatlardan açıklama
Kadir A'nın avukatları Çiğdem Güneş, Umut Eren Özkan ve Muhammet Arif Ağırman, duruşmanın ardından adliye önünde ortak açıklama yaptı.
Avukat Özkan, olayın 6 Şubat'ta yaşandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Müvekkilimiz, özel bir kurumda eğitim ve rehabilitasyon aldığı sırada bir öğretmen tarafından şiddete uğramış ve sopayla kendisine defalarca vurulmuştur. Duruşma esnasında sanık, bu olayların sürekli yaşandığını ve kurumda bu konulara göz yumulduğunu beyan etti. Biz de sanığın üst seviyeden ceza alması ve kurumdaki diğer öğretmenlerin de davaya dahil edilmesiyle ilgili talepte bulunduk."
Sanığın bir aylık tutukluluk süreci sonucunda tahliye olmaması gerektiğini düşündüklerini kaydeden Özkan, bununla ilgili gerekli itirazları yapacaklarını sözlerine ekledi.
Bu arada, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşıldı.
Olay
Türkoba Mahallesi'ndeki spor okulunda eğitim gören otizmli Kadir A, 6 Şubat'ta annesine eğitmeni Veysel Bağırsakçı'nın kendisini darbettiğini söylemiş, çocuğunun vücudundaki darp izlerini gören anne, rapor alarak eğitmenden şikayetçi olmuştu.
Gözaltına alınan Bağırsakçı, "kasten yaralama" ve "kötü muamele" suçlarından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklanmıştı.
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