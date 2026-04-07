Otomobil Ata Çarptı: 3 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin ata çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.Ö. idaresindeki 37 SA 477 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Sat köyü mevkisinde ata çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarındaki toprak yığınına çıkarak durabildi. Kazada sürücü ile araçtaki M.Ö. ve İ.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobilin çarptığı at ise öldü.