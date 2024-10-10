Otomobil Pazarlığında İlginç Anlar

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Otomobil pazarında kavga gibi pazarlık

Sesi duyan kavga zannetti: Otomobil pazarlığından ilginç anlar

BOLU - Bolu'da 2. el otomobil pazarında müşteriyle adeta kavga eder gibi pazarlık yapan esnaf sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Sesleri duyanların kavga zannettiği o anlar saniye saniye kaydedildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden Bolu'ya gelen bir aile, Galericiler Sitesi'nden otomobil bakmaya başladı. Bolu'da galerici esnafı Gürkan Güler'in dükkanından otomobil beğenen aile, pazarlık için masaya oturdu. Depremden dolayı mağdur olduklarını ve yeniden yeşermeye başladıklarını ifade eden müşteri, Güler ile pazarlık yapmaya başladı. Pazarlık esnasında seslerin aşırı yükseldiği anları Gürkan Güler'in yeğeni hatıra olması amacıyla cep telefonunun kamerasıyla kaydetti. Güler, adeta kavga eder gibi görüntülerin oluştuğu pazarlık anlarını sosyal medya hesabından "Kolum bir an çıktı sandım" notu ile paylaştı. Depremzede ailenin 2 otomobil aldığı öğrenildi.

"Namazdan kalkıp yanımıza geldi"

Böyle bir pazarlığı uzun zamandır yapmadığını anlatan Gürkan Güler, "Pazarlık bir Anadolu kültürüdür. Genelde böyle pazarlıklar kurban bayramı için kurulan hayvan pazarlarında görülür. Komşu esnafımızın bizim pazarlığımızı kavga zannetmişler. Hatta bir galerici arkadaşımız bu sırada namaz kılıyormuş. Namazdan kalkıp yanımıza geldi, 'Ne oluyor?' diye sordu" dedi.

"O günler gözümün önüne geldi"

Pazarlık yaptığı müşterilerinin Gaziantep'ten gelen depremzede aile olduğunu ifade eden Güler, "Videoda duyulacağı üzere, kendisi deprem dolayısıyla mağdur olduğunu söyledi. Hayata yeniden başlıyorlar. Bizde aslında esnaf dayanışması yaptık. 1999 yılında bizde deprem geçirmiştik, o günler geldi gözümüzün önüne. Bizde yardımcı ve destek olmak amacıyla fiyatta indirdim yaptık" şeklinde konuştu.

"Az daha kolumu çıkarıyorlardı"

Güler, sıkı bir pazarlık yaşandığını belirterek, "Az daha kolumu çıkarıyorlardı. Paylaştığım pazarlık videosunu doktor bir arkadaşım da görmüş. 'Hastaneye gel bir kontrol edelim. Belki kolunu askıya alırız' dedi. Spontane gelişen bir olay oldu. Yanımda çalışan Ogün isimli yeğenim hatıra olsun diye o anları kayda aldı. Bizde uzun yıllarda böyle bir pazarlık görmemiştik. Bizim için de güzel bir hatıra oldu" ifadelerini kullandı.