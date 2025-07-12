Ovidio Guzman Lopez Suçlamaları Kabul Etti

ABD'de müebbet hapis cezasına çarptırılan Meksikalı uyuşturucu baronu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez, ABD'de hakkında açılan uyuşturucu kaçakçılığı davalarındaki suçlamaları kabul etti.

Ovidio Guzman Lopez'in, babası Joaquin Guzman'ın elebaşlarından olduğu Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaloa bünyesindeki "Chapitos" adlı bir grubu yönetmek ve ABD'ye yasa dışı yollarla uyuşturucu madde sokmakla suçlandığı davalarda yeni gelişme yaşandı.

Davayla ilgilenen savcılarla vardığı anlaşma kapsamında, Guzman Lopez, "kokain, eroin, metamfetamin, esrar ve fentanil" gibi yasa dışı uyuşturucu maddelerin üretimini ve bunların ABD'ye sevkiyatını denetlediğini itiraf etti.

Böylece, Guzman Lopez, hakkında açılan iki ayrı davada kendisine yöneltilen "uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve silah bulundurma" suçlamalarını kabul etmiş oldu.

Savcı ve Guzman Lopez arasında varılan anlaşmanın detayları, olası işbirliğinin şartları veya verilecek cezanın miktarı henüz kamuoyuna açıklanmazken Lopez'in suçlarından dolayı müebbet hapis cezası alması öngörülüyor.

Ovidio Guzman Lopez'in yakalanması

ABD'nin en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından olan Sinaloa çetesinin önde gelen liderlerinden Ovidio Guzman Lopez, 5 Ocak 2023'te, Meksika'nın kuzeyindeki Culiacan kentinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Ana yolları barikatlarla kapatan ve araçları ateşe veren Sinaloa çetesi mensupları, güvenlik güçleriyle çatışmıştı.

Guzman Lopez, 2015'te babası "El Chapo"nun da tutulduğu Meksika Eyaletindeki Almoloya Hapishanesi olarak bilinen Federal Sosyal Uyum Merkezine (CEFERESO) götürülmüştü.

"El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman ise ABD'nin New York eyaletinde görülen davada 2019'da müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.