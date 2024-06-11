Oxfam, İngiltere'nin İsrail'e silah satışına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Oxfam, İngiltere'nin İsrail'e silah satışına tepki gösterdi

Oxfam, İngiltere\'nin İsrail\'e silah satışına tepki gösterdi

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İngiltere'nin, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e silah satışı için 100'den fazla yeni ihracat lisansı vermesine tepki göstererek, hükümetin, İsrail'e silah satmaya devam ederek çatışmanın körüklenmesine yardımcı olduğunu bildirdi.

11.06.2024 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İngiltere'nin, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e silah satışı için 100'den fazla yeni ihracat lisansı vermesine tepki göstererek, hükümetin, İsrail'e silah satmaya devam ederek çatışmanın körüklenmesine yardımcı olduğunu bildirdi.

Oxfam İngiltere'nin Genel Müdürü Halima Begum, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e silah satışı için 100'den fazla yeni lisans vermesine ve yüzlerce mevcut lisansın da devamını onaylamasına tepki gösterdi.

Begum, hükümetin İsrail'e yeni silah satışı ruhsatı vermesinin, on binlerce masum Filistinli çocuğun ve ailelerinin İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle öldürüldüğünün "kesin bilgisi dahilinde" gerçekleştiğine işaret etti.

Gazze'de saldırılardan kaçacak hiçbir yerin kalmadığının altını çizen Begum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Barınacak ve güvende olacak hiçbir yer yok. Bu ruhsatların verilmesiyle kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak akıl almaz acıları daha da derinleştiren İngiliz hükümeti, mevcut yüzlerce silah ruhsatının tek bir tanesini bile sorgulamadan yürürlükte kalmasına da izin verdi. İngiliz hükümeti, İsrail'e silah satmaya devam ederek bu korkunç çatışmanın körüklenmesine yardımcı oluyor."

Begum, hükümetin acilen rotasını değiştirmesi gerektiğini vurgulayarak, İsrail'e silah ve askeri teçhizat satışına ilişkin tüm lisansların "derhal askıya alınması" çağrısında bulundu.??????? Begum, bunun, İngiltere'nin Gazze'deki yıkıcı insani krizi durdurmanın ve esirlerin güvenli şekilde serbest bırakılmasını sağlamanın tek yolu olan kalıcı ateşkes ve uzun vadeli barış için bastırma konusunda "ciddi olduğuna dair güçlü mesaj" vereceğini belirtti.

İngiltere, 7 Ekim'den bu yana 100'den fazla silah ihracat lisansını onayladı

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, İngiltere, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e silah, askeri teçhizat ve diğer kontrollü ürünlerin satışı için 100'den fazla ihracat lisansına onay verdi.

Bu bağlamda, geçen ay itibarıyla "varış noktası İsrail olarak belirtilen" mevcut silah ve askeri teçhizat ihraç lisanslarının sayısı 345 oldu.

Ülkede, İsrail'e silah ve askeri teçhizat satışına yönelik 185 ihracat lisansı için de başvuru süreci devam ediyor.

Kaynak: AA

İhracat, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oxfam, İngiltere'nin İsrail'e silah satışına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 06:03:52. #1.11#
SON DAKİKA: Oxfam, İngiltere'nin İsrail'e silah satışına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement