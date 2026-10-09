Oxford'un Bundibugyo Ebola aşı adayı Uganda'da yeni deneme aşamasına girdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgınıyla mücadele sürerken Bundibugyo türü Ebola virüsüne karşı geliştirilen aşı adayının klinik denemelerinin yeni aşamasına Uganda'da başlandığı bildirildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) yetkilisi Dr. Wessam Mankoula, çevrim içi basın toplantısında, Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı adayının klinik denemelerine ilişkin bilgi verdi.

Mankoula, aşı adayının insanlarda güvenlik ve bağışıklık yanıtı açısından değerlendirildiği klinik denemelerinin 6 Ekim'de Uganda'da başladığını söyledi.

Oxford ve Moderna tarafından geliştirilen aşı adaylarının ilk klinik denemelerinin İngiltere ve Kanada'da başladığını kaydeden Mankoula, Moderna'nın başka bir aşı adayı için Uganda'daki yeni aşamaya etik onay verildiğini belirtti.

Mankoula, bugüne kadar 7 bin 700'den fazla sağlık çalışanı ve diğer ön saflarda görev yapan kişiye aşı uygulandığını ifade etti.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku yerleşimlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.