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Oyun ve Masalın Gücü

Oyun ve Masalın Gücü
12.06.2025 01:06
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LEGO Türkiye'nin etkinliğinde Judith Malika Liberman, oyunun hayata bakış açısını değiştirdi.

LEGO Türkiye tarafından Dünya Oyun Günü'nde düzenlenen "Önce Oyun" etkinliği, Sultanahmet'te bulunan Şerefiye Sarnıcı'nda gerçekleştirildi.

"Oyunun iyileştirici ve özgürleştirici gücüne alan açmayı" hedefleyen etkinlikte, Fransız yazar ve sanat terapisti Judith Malika Liberman, "oyuna çağıran masal anlatımı"nı sergiledi.

Etkinlikte konuşan Judit Malika Liberman, Şerefiye Sarnıcı'nda olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, Dünya Oyun Günü'nü oyun ve masalla karşılamak istediklerini belirtti.

"Hayata mücadele odaklı baktığınızda önemli olan, kaybetmek ya da kazanmak"

Oyun oynamanın sadece bir "etkinlik" olmadığını belirten Liberman, "Oyun oynamak, bir hayat felsefesidir ve bu yüzden oyun biz yetişkinleri fazlasıyla ilgilendirmektedir. Hayatı savaş ya da mücadele etmek yerine oyunla karşılamak gerekiyor. Bugünkü etkinliğimizin temel vurgusu budur." dedi.

Liberman, hayata savaş odaklı bakmanın sıkıntılarla sonuçlandığını hatırlatarak, "Hayata mücadele odaklı baktığınızda, kaybetmek ya da kazanmak önem kazanmaktadır. Başarmanın önemli olduğunu düşünenler burada yer alırlar. Onlar için asıl olan sonuç ya da ödüldür." açıklamasını yaptı.

"Oyun oynamayan, hiçbir şey yapmayandır"

Hayata bir "oyun" olarak bakmanın hayatı daha güzel kılacağını dile getiren Liberman, şunları aktardı:

"Oyun, dünyaya bir bakma tarzıdır. Bizim oyun oynamak için ödüle ihtiyacımız yoktur. Oyunlar için verilen ödüllerle oyun oyun olmaktan uzaklaşmaktadır. Oyun oynamayan hiçbir şey yapmayandır. Hayatı korkuyla ya da görevle değil de oyunla yaşamayanlar, aslında hiçbir şey yapmamış olurlar. Bu yüzden bizler çocuklarımızı yetiştirirken odağımıza görevi değil oyunu almalıyız."

Liberman, konuşmasının ardından katılımcılara savaşın değil, barışın ve oyunun önemine vurgu yapan "Savaş Alanını Terk Et, Oyun Alanına Geri Dön!" masalını anlattı.

Etkinlik Lego Türkiye tarafından sunulan "görsel deneyim"le sona erdi.

Judith Malika Liberman hakkında

1978'de Paris'te doğdu. 1970'lerde şehirden kırsala taşınan dokumacı ailesinin kurduğu komün içinde büyüdü. O dönemde Fransa'daki hikaye anlatma geleneğinin yeniden canlanmasıyla Liberman'ın annesi bir hikaye anlatma topluluğu kurdu.

Liberman, Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde dilbilim alanında yüksek lisans yaptı. Pomona Üniversitesi'nde tiyatro, Paris Konservatuvarı'nda profesyonel masal anlatıcılığı eğitimi aldı. Kaliforniya'da bulunan Pomona College'da oyunculuk okudu ve Conservatoire de Paris'te hikaye anlatma dersleri aldı.

Daha sonra Türkiye'ye yerleşen sanatçı Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve ardından Koç Üniversitesi'nde akademik kariyerine devam etti.

Gazi Üniversitesi'nden folkloristlerle çalıştı ve çeşitli proje ve festivallere katıldı. Ayrıca sözlü anlatıları kullanarak pediyatrik hastaların iyileşmesine yardımcı olmak için hikaye anlatıcılarını eğitti.

Liberman, Türkiye dahil birçok ülkede masal anlatımı gösterileri ve seminerler verdi. 2004 yılından bu yana Türkiye'de yaşayan Liberman, Anadolu masallarını öğreterek ülkede masal anlatıcılığı geleneğinin yeniden canlanmasının önünü açtı.

Sanatçı 2015 yılında ilk kitabı "Masal Terapisi"ni, 2017'de "Masallarla Yola Çık"ı ve 2019'da "Önce Hayal" çalışmasını kaleme aldı.

Kaynak: AA

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