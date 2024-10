Özbekistan'da Kütüphane Hareketi Başladı

Güncel

Özbekistanlı Şahnoza Navruzova, doğduğu Buhara şehrindeki bir köyde kendi imkanlarıyla kurduğu kütüphaneye yöre halkının büyük ilgisinden ilham alarak başkent Taşkent'teki 109 mahallede kütüphane açılmasına ön ayak oldu.

Çocukluğunda köy kütüphanelerinde istediği kitapları bulmakta zorluk çeken Navruzova, üniversiteden mezun olduktan sonra doğduğu köye dönerek, insanlara bilim ve bilginin kapılarını açmak amacıyla köy kütüphanesi kurmaya karar verdi.

Navruzova, başta çeşitli zorluklarla karşılaşsa da yılmadı ve yerel yöneticilerin desteğiyle Buhara'nın Olot ilçesindeki Muhtor köyünde bir binada birkaç kitabın yer aldığı bir kitaplık oluşturdu.

Navruzova, bir kitaplıkla yetinmeyerek köyde kütüphane kurma hayallerinden vazgeçmedi ve bu kitaplığı köy kütüphanesine dönüştürmek için kollarını sıvadı.

Çabaları sonucu köydeki bir binada kütüphane için bir oda ayrılmasını sağlayan Navruzova, bunun üzerine kendi kütüphanesinden 500 kitap bağışlayarak başladığı "köy kütüphanesi" serüvenini sosyal medya sayfalarına taşıdı.

Sosyal medya hesabında ilan yayımlayarak kütüphane için kitap toplamaya başlayan Navruzova'nın bu çabaları, aralarında Türkçe kitapların da bulunduğu 3 binden fazla kitabın yer aldığı kapsamlı bir köy kütüphanesinin kurulmasını sağladı.

Navruzova'nın "köy kütüphanesi" projesi ülke genelinde büyük ilgi görürken, Özbekistan Cumhurbaşkanı Danışman Yardımcısı Timur İşmetov, bu girişimi ilk destekleyenler arasında yer aldı.

İşmetov'un katkılarıyla hayat bulan Navruzova'nın "mahalle kütüphanesi" fikri ise farklı bankaların destekleriyle Taşkent'teki 109 mahallede kütüphaneler açılmasına vesile oldu.

Bankaların temin ettiği kitapların yanı sıra vatandaşların bağışladığı 120 binden fazla kitapla donatılan mahalle kütüphaneleri, mahalle sakinleri ve öğrencilerin uğrak yeri haline geldi.

"Çocukluk hayalim, ülke geneline yayılan bir toplumsal projeye dönüştü"

Navruzova, AA muhabirine, bir hayalle başladığı projenin köyündeki her bir insanın kitaplara ve bilgiye kolayca erişebilmesini amaçladığını ifade ederek, "Küçük bir odada, birkaç raf kitapla başlayan bu yolculuk, kısa sürede toplumu bir araya getiren ve birleştiren güçlü bir proje haline geldi. Köyde kurduğum kütüphane, ülkede 'mahalle kütüphanesi' projesi için ilham oldu. Çocukluk hayalim, ülke geneline yayılan toplumsal bir projeye dönüştü." dedi.

Başta köyde tek bir kütüphane kurmak amacıyla 2023'te başladığı projenin, Özbek yetkililer, vatandaşlar ve farklı bankaların desteğiyle ülke geneline yayıldığını anlatan Navruzova, bugün Taşkent'teki 109 mahallede kütüphanelerin kurulmasına ön ayak olmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini söyledi.

Navruzova, köyünde ve Taşkent'te kurdukları toplam 110 kütüphanede, 120 binden fazla kitabın bulunduğunu; 5 bin ila 10 biner kişinin yaşadığı bu mahallelerdeki kütüphanelerin toplam okur sayısının yüz binlere ulaştığını dile getirdi.

Kütüphanelerin mahalle sakinleri tarafından büyük ilgi göreceğini ilk başta tahmin edemediğini belirten Navruzova, "Her kütüphane, okunan her kitap, bir bilim ve bilgi kapısıdır. Her kapı, insanlar için yeni fırsatlar anlamına geliyor. Kütüphaneler sadece okumayı değil, insanlara birbirlerini anlamayı ve destek olmayı, kültürlerini koruyarak geleceğe taşımayı da öğretiyor." diye konuştu.

Navruzova, toplumun desteğiyle büyüyerek ülke geneline yayılan bu projenin bir kişiden ziyade toplumun başarısı olduğunu vurgulayarak, amacının sınırları aşan bir değer olan bilim ve bilgiyi köylerdeki insanların da erişimine sunmak olduğunu kaydetti.

Taşkent'te gerçekleştirilen "mahalle kütüphanesi" projesini toplumun da desteğiyle daha ileri taşımaya ve Özbekistan'ın her köşesinde kütüphaneler kurmaya yönelik çabalarını sürdürdüğünü bildiren Navruzova, "Özbekistan'ın her köşesi ve köyünde kütüphaneler kurarak, insanlara bilimin ve bilginin kapısını açmayı umuyorum." dedi.

Taşkent'teki Kıçkırık Mahallesi muhtarı Musallam İsmailova da bu yıl başında Navruzova'nın girişimleri ve bir bankanın desteğiyle muhtarlık binası içinde bir kütüphane kurduklarını, kütüphanenin mahalle sakinleri ve öğrenciler tarafından büyük ilgiyle karşılandığını anlattı.

İsmailova, halihazırda kütüphanede 1000'den fazla kitabın bulunduğunu ifade ederken, gündüz saatlerinde mahalle yaşlılarının, mesai sonrası çalışan kişilerin, okul sonrası ise öğrencilerin kütüphaneye gelerek kitap okuduğunu aktardı.