Özdağ Havza'da Sel Zararını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özdağ Havza'da Sel Zararını İnceledi

Özdağ Havza\'da Sel Zararını İnceledi
19.05.2026 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümit Özdağ, Havza'da sel sonrası esnafa geçmiş olsun dedi ve gençliğin önemine vurgu yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 12 Mayıs'ta selin yaşandığı Samsun'un Havza ilçesinde incelemede bulundu.

Özdağ, taşkın sonucu sel meydana gelen Havza ilçesinde incelemede bulundu, esnaf ve vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğini iletti.

Özdağ, Havza'da derenin taşması sonucu 400'den fazla esnafın selden etkilendiğini belirterek, "Dükkanlarını tamamen yitiren esnaflarımız olduğunu da gördük. Bütün Havzalılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Daha sonra Atakum Belediyesi Mimar Sinan Düğün Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşmasına katılan Özdağ, Samsun'un Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı şehirde 19 Mayıs'ta gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Özdağ, "19 Mayıs yalnızca bir tarih değil, 19 Mayıs yok edilmek istenen bir milletin yeniden ayağa kalkmaya başladığı günün tarihidir. 19 Mayıs, umutsuzluk içerisinden doğan Türk'ün iradesidir. 19 Mayıs, Türk gençliğine bırakılmış bir mücadele emanetidir. Atatürk İstiklal Savaşı'na başlamak üzere ayak bastığı Samsun'da, 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek yola çıkmıştır." diye konuştu.

Partisinin gençlik politikalarını açıklayan Özdağ, "Türk gençliği ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar. Türk gençliği üretirse Türkiye güçlenir. Türk gençliği inanırsa hiçbir güç, Türk milletini durduramaz. İstiklal Harbi'nde Türk gençliği inandı, mücadele etti ve istiklalini kazandı." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özdağ Havza'da Sel Zararını İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı Ankara’da AVM’nin yemek katındaki bıçaklı kavga korku dolu anlar yaşattı
Trump: Yarın İran’a yapılacak saldırıyı erteledim Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim
Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor Almanya, Türkiye’ye patriot ve 150 asker gönderiyor
Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için “Türk teknesi“ bahanesi uyduruyor Küresel Sumud Filosu: İsrail, saldırıyı meşrulaştırmak için "Türk teknesi" bahanesi uyduruyor
Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili, ailesinden sevindiren haber Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili, ailesinden sevindiren haber
Çorum’da Kameriye Yangını Çorum'da Kameriye Yangını

18:10
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
18:09
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti
TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti
18:02
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü
Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
16:34
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
"Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
16:16
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
15:48
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 19:10:21. #7.13#
SON DAKİKA: Özdağ Havza'da Sel Zararını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.