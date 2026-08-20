Özdağ Sincan\'da Esnafı Dinledi

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, beraberindeki parti heyetiyle Sincan'da pazar yerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.

Özdağ'a, Genel Başkan Yardımcısı Suzan Küçüksaraç, genel başkan başdanışmanları ve Ankara İl Teşkilatı üyeleri eşlik etti.

Pazar esnafı ve vatandaşlarla görüşen heyet, ekonomik sorunlara ilişkin talep ve şikayetleri dinledi.