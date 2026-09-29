Özel bireyler için 'Doğada engel yok' projesine 450 bin lira bütçe sağlandı - Son Dakika
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Özel bireyler için 'Doğada engel yok' projesine 450 bin lira bütçe sağlandı

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KAMAK'ın 'Doğada engel yok' projesi Kastamonu Valiliğinde imzalandı. 450 bin liralık bütçeyle özel bireylere doğada güvenli yaşam ve ilk yardım eğitimi verilecek, 20 genç altı ayda kanyon ve mağara deneyimi kazanacak.

Kastamonu Kanyon ve Mağara Araştırma Koruma Derneği (KAMAK) tarafından hazırlanan "Doğada engel yok" projesi ile özel bireylerin doğayla buluşturulması hedefleniyor.

KAMAK tarafından hazırlanan ve Kastamonu İl Özel İdaresi, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ile Özel Bireyler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin de paylaş olduğu projenin imza töreni Kastamonu Valiliğinde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında özel bireylere doğada güvenli yaşam becerileri, temel ilk yardım farkındalığı, yön bulma, takım çalışması, iletişim ile temel ip ve düğüm uygulamalarına yönelik eğitimler verilmesi planlanıyor.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yaptığı konuşmada, projenin özel bireylerin doğayla güvenli şekilde buluşmasına katkı sunacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin özel bireyler için yararlı olması temennisinde bulunan Dallı, "Projenin 450 bin liralık bir bütçesi olacak. İçişleri Bakanlığımızdan bu bütçe temin edilmiş durumda." dedi.

Dernek Başkanı Adem Salcıoğlu ise Kastamonu'nun doğasıyla ön plana çıktığını söyledi.

Dernek olarak kanyon ve mağaraların turizme kazandırılması için çalıştıklarını ifade eden Salcıoğlu, "Biz de bunu özel bireylerimizle, 'Doğada engel yok' konseptiyle birleştirerek hem özel bireylerimize yönelik bir çalışma yapmak hem de Kastamonu'nun bu yönüne dikkat çekmek istedik." diye konuştu.

Projeyi hazırlayan Oğuzhan Bozoğlu ise altı aylık süreçte teorik eğitimlerle doğadaki uygulamaların birlikte yapılacağını dile getirerek, "20 gencimizi hem teorik eğitimlerle hem de doğada pratik eğitimlerle buluşturup, bu süreç içerisinde kanyon ve mağara konusunda deneyim kazanmaları noktasında bir faaliyet yapacağız." ifadelerini kullandı.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür Vekili Pınar Başbilen de bu yıl hibe desteği kazanan dördüncü projeye imza attıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından projeye imzalar atıldı.

Projeyle özel bireylerin özgüven ve bağımsız hareket becerilerinin geliştirilmesi, fiziksel ve psikolojik dayanıklılıklarının desteklenmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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