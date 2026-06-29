Özel Bireylere Mola Evi - Son Dakika
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Özel Bireylere Mola Evi

29.06.2026 11:31
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Antalya'da açılan Mola Evi, özel gereksinimli bireylere etkinlik sunarken ailelere destek oluyor.

Antalya'da Kepez Belediyesince hizmete açılan "Bir Nefes Ver Hayatıma Mola Evi", özel gereksinimli bireylerin uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli etkinliklere katılmasına imkan sağlarken bakım sorumluluğunu üstlenen ailelerin de günlük işlerini rahatlıkla yapabilmesine katkı sunuyor.

Kepez Belediyesi Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Mola Evi'nde çocuklar, spor, sanat, müzik, bilişsel gelişim, duyu bütünleme ve grup etkinliklerine katılıyor. Randevu sistemiyle hizmet veren merkez sayesinde aileler de çocuklarını güvenle emanet ederek hastane, resmi kurum işlemleri ya da sosyal yaşamlarına zaman ayırabiliyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, AA muhabirine, engelli bireyleri bulunan ailelerin günlük yaşamda önemli güçlüklerle karşılaştığını söyledi.

Ailelerin çoğu zaman çocuklarını bırakabilecek güvenli bir ortam bulamadığını belirten Kocagöz, "Bu ailelerimiz, bırakın komşusuna gitmeyi, pazarına gidemiyor, hastaneye gidemiyor. Çocuklarını bırakabilecek bir yerleri yok. Biz de onların hayatlarına bir nefes olsun diye 'Bir Nefes Ver Hayatıma' projesini başlattık." dedi.

Merkezin yalnızca bakım hizmeti sunmadığını vurgulayan Kocagöz, çocukların spor, sanat, kültür ve müzik gibi etkinliklerle gelişimlerinin desteklendiğini ifade etti.

Engelli ailelerinin kendilerini çoğu zaman yalnız hissettiğini dile getiren Kocagöz, engelli yaşam merkezlerini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, ailelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak yeni projeler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Mola Evi'yle ayda yaklaşık 200 çocuğa hizmet veriliyor

Kepez Belediyesi Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Gözde İleri ise merkezin temel amacının ailelere güvenli bir "nefes alanı" oluşturmak olduğunu ifade etti.

Merkezin, 5 yaş ve üzerindeki özel gereksinimli bireylere hafta içi sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup halinde hizmet verdiğini anlatan İleri, çocukların uzman eğitmenler eşliğinde sportif, sanatsal ve eğitsel faaliyetlere katıldığını kaydetti.

İleri, Mola Evi'nde ayda yaklaşık 200 çocuğa hizmet verildiğini, spor salonu ve yüzme havuzundaki etkinliklerle birlikte aylık toplam hizmet sayısının 500'e ulaştığını belirtti.

Çocukların gelişimi bireysel programlarla destekleniyor

Mola Evi sorumlusu ve eğitmeni Hilal Arslan da her çocuk için yaşına ve ihtiyaçlarına uygun bireysel program hazırlandığını söyledi.

Çocukların bilişsel ve dil gelişiminin yanı sıra duyu bütünleme, grup etkinlikleri, masa tenisi ve dart gibi faaliyetlerle desteklendiğini aktaran Arslan, sevgi temelli eğitim anlayışıyla hem çocukların gelişimine katkı sunduklarını hem de ailelerin güvenle çocuklarını emanet edebildiğini ifade etti.

"Oğlum ve ben çok mutluyuz"

Down sendromlu oğlu Oğuzcan Ağırbaş'ı Mola Evi'ne getiren Alev Can, merkezin yaşamlarını kolaylaştırdığını anlattı.

Oğlunun merkeze isteyerek geldiğini belirten Can, "Ben Oğuzcan'ı bıraktığım zaman dışarıda arkadaşlarımla buluşabiliyorum, işlerimi halledebiliyorum. Burada 3-4 saat güvenle vakit geçirmesi benim için bulunmaz bir fırsat." diye konuştu.

Can, oğlunun merkezden mutlu ayrıldığını dile getirerek, "Ben dışarıda güzel vakit geçiriyorum, oğlum da burada güzel vakit geçiriyor. Eve ikimiz de mutlu dönüyoruz." dedi.

Otizmli oğlu Metehan Tatlı'yı yaklaşık üç aydır merkeze getiren Kader Tatlı ise Mola Evi'nin aileleri için büyük kolaylık sağladığını anlattı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Antalya, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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