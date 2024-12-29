Özel Eğitim Öğrencileri 'En Mutlu Köy'ü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Özel Eğitim Öğrencileri 'En Mutlu Köy'ü Ziyaret Etti

Özel Eğitim Öğrencileri \'En Mutlu Köy\'ü Ziyaret Etti

Trabzon Üniversitesi öğrencileri, özel gereksinimli bireylerin çalıştığı yerleşkeye ziyarette bulundu.

29.12.2024 15:46
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Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğrencileri, "En Mutlu Köy" yerleşkesinin özel çalışanlarıyla bir araya geldi.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin özel gereksinimli bireylerin çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla ziyarette bulunduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, yerleşkedeki üretim sürecine özel gereksinimli bireylerin katkı sunduğunu aktardı.

İskender, özel gereksinimli bireylerin burada kendilerini çok mutlu hissettiklerine değinerek, "Üretime sundukları katkı onları daha da mutlu ediyor. Birçok arkadaşımız burada özel çocuklarımızla beraber üretim sürecine katkı sağlıyor. Zaman içerisinde kampüsü genişleteceğiz, daha farklı konseptleri de dahil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Raziye Erdem ise 'topluma hizmet' dersi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, öğrencilerle birlikte yerleşkedeki sistemin nasıl işlediğini görmek için ziyarette bulunduklarını ifade etti.

Ziyarette öğrencilerin ahşap, tekstil, dokuma atölyeleri, seralar ve yumurta üretiminin yapıldığı tavuk çiftliğini gezerek yetkililerden bilgi aldıkları kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özel Eğitim Öğrencileri 'En Mutlu Köy'ü Ziyaret Etti - Son Dakika

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