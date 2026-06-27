Özel Gereksinimli Gençlerden Mezuniyet Sevinci - Son Dakika
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Özel Gereksinimli Gençlerden Mezuniyet Sevinci

27.06.2026 12:32
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AFSÜ’de özel gereksinimli gençler, diploma alarak üniversite hayatını deneyimledi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (AFSÜ) özel gereksinimli gençler, temsili mezuniyet töreninde diploma alıp kep attı.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, AFSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamide Nur Çevik Özdemir tarafından Ulusal Otizm Konfederasyonu ile Türkiye Görme Engelliler Derneği işbirliğinde yürütülen "Üniversiteli Oldum: Kampüste Bir Gün" projesi kapsamında özel gereksinimli bireyler üniversite öğrencisi olmanın heyecanını yaşadı.

Çeşitli nedenlerle yükseköğretim deneyimi yaşama imkanı bulamayan özel gereksinimli gençler, proje kapsamında derslere katıldı, kampüs yaşamını deneyimledi, sosyal ve kültürel etkinliklerde yer aldı.

Üniversite atmosferini yaşayan katılımcılar, deneyimsel öğrenme modeliyle gerçek bir üniversite öğrencisinin günlük yaşamını tecrübe etti.

Proje kapsamında geçen yıl 10, bu yıl da 12 olmak üzere 22 özel gereksinimli genç, düzenlenen temsili mezuniyet töreninde diplomalarını aldı.

Törende konuşan AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Aslan, özel gereksinimli bireylere yönelik farklı sosyal sorumluluk projeleri yürüttüklerini belirtti.

Çalışmalarının kısa sürede ilgiyle takip edilmeye başlandığını aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz olumlu sonuçlar, doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu projeleri daha da geliştirerek sürdüreceğiz. Gençlerimiz tüm özel gereksinimlerine rağmen eğitim programına katıldılar, bizimle birlikte oldular ve bugün bu mezuniyet sevincini yaşadılar."

Projenin yürütücüsü Özdemir de bunun sıradan bir mezuniyet olmadığına işaret ederek, "Bugün burada yalnızca bir mezuniyet töreni gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda özel gereksinimli bireyler için fırsat eşitliğinin, kapsayıcılığın ve birlikte öğrenmenin ne kadar değerli olduğunu hep birlikte deneyimliyoruz." dedi.

Özdemir, temsili diplomaların yalnızca bir eğitimin tamamlanmasını değil cesaretin, emeğin, azmin ve dayanışmanın da simgesi olduğunu dile getirdi.

Görme engelli katılımcılardan Gökhan Bızıkçı ise kampüs deneyiminin kendileri için unutulmaz olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bugün burada mezun olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben aynı zamanda Afyonkarahisar'ın ilk ve tek görme engelli gazetecisi olarak sizlere hitap etmenin gururunu yaşıyorum. Biz hayatın her alanında olmalıyız ki toplum bizi daha fazla görebilsin. Sanatta, sporda, medyada ve üretimin her alanında var olmaya devam ediyoruz."

Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas ise çocuklarının üniversite sıralarında oturmasını, cübbe giymesini ve mezuniyet heyecanı yaşamasını yıllardır hayal ettiklerini belirterek, "Bugün bu hayal gerçeğe dönüştü. Bazı çocuklarımız ağır engelleri nedeniyle bu fırsatı yaşayamadı. Ancak bugün burada onların hayallerine dokunan çok kıymetli bir tabloya hep birlikte şahit oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Törende AFSÜ Özel Gençler Orkestrası konser verdi.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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