Özel Günde Evlilikler Artıyor

Eskişehir ve Çanakkale'de nikah törenlerini özel tarihe denk getirmek isteyen çiftler, "05.05.2025"te evliliğe adım attı.

Eskişehir'de, uzun yıllardır arkadaşlık yapan Elif ve Özgür Bayrak çifti, "05.05.2025"te evliliğe adım attı.

Odunpazarı Belediyesi Nikah Dairesi'ndeki törende 27 ve 25 yaşlarındaki çift, şahitler ve davetliler huzurunda hayat arkadaşlığına "evet" dedi.

Elif Bayrak, AA muhabirine, bu tarihi hem kendisinin doğum günü olması hem de akılda kalıcılığı sebebiyle tercih ettiklerini ifade ederek, "Nikah günümüzü bugüne almak için çok uğraştık çünkü yoğunluk vardı. İmkansız gibi bir şeydi ama sonunda başardık." dedi.

Özgür Bayrak da dünyaevine girmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu özel günde yanında olanlara teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi Evlendirme Memuru Osman Eyvaz ise akılda kalıcı tarihlerde daha yoğun mesai harcadıklarını anlattı.

Neredeyse gün boyu cübbesini üzerinden çıkarmadığını belirten Eyvaz, "Çok mutluyuz çünkü yaptığımız iş gerçekten güzel bir iş. Herkesin yapmak istediği mesleklerden biri. 'Sabahtan beri hiç oturmadım' desem yeri var ama hiç yorulmadım." değerlendirmesini yaptı.

Çanakkale'de bu özel günde evlenen 10'uncu çift oldular

Çanakkale'de aylar öncesinden başvuru yapan çiftler nedeniyle belediyenin evlendirme dairesinde "05.05.2025" yoğunluğu yaşandı.

Dilara Gündoğdu (25) ve Kerem Can Kenar (27), Çanakkale Belediyesi Salonu'nda nikahı kıyılan 10'uncu çift oldu.

Gelin Dilara Gündoğdu, düğünlerinin temmuzda olacağını, nikah gününü "05.05.2025" tarihi hoşlarına gittiği için bu günü özellikle seçtiklerini söyledi.

Nikah dolayısıyla heyecanlı hissettiğini, nikah salonuna gelince bu heyecanının daha da arttığını dile getiren Gündoğdu, "Tarih hoşumuza gitti, unutulmaz bir tarih. Unutmayız inşallah." dedi.

Damat Kerem Can Kenar ise bu tarihin hoşlarına gittiğini, mayısın doğum gününün de olduğu ay olması nedeniyle evlilik için bu tarihi tercih ettiklerini anlattı.

Eşi ile aylar öncesinden bugün dünyaevine girmeye karar verdiklerini belirten Kenar, "Bugün yoğunluk olacağını düşünmüştük hatta ocak ayında tarihimizi belirledik. Saat 17.00 olsun diyerek, seriyi bozmadık." diye konuştu.