CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Halkın taleplerinin kavgasını yapacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Gazipaşa'da yaptığı konuşmada, "Bir yerel seçimdeyiz. Tayyip Bey benimle kavga etmek istiyor. Sürekli zam yapıp dönüp öbür taraftan DEM deyip kavga etmek istiyor. Kimlik siyaseti yapmak istiyor. Mezhep siyaseti yapmak, ayrıştırma, ötekileştirme istiyor. İlla kavga yapmamı istiyorsan tamam, seninle kavga yapacağım. Emeklinin, köylünün, işsizin, gençlerin hakkı için kavga yapacağım. Senin istediğin kavgayı değil, halkın milletin taleplerinin kavgasını yapacağım." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da Gazipaşa Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Özel, sözlerine Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü dolayısıyla zaferin kahramanları Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitleri anarak başladı.
Özel, bölgedeki turizme dikkati çekerek Gazipaşa'ya da otel yatırımları yapılması gerektiğinin altını çizdi. Bölge turizminin gelişmesi için yatırımcılara çağrı yapan Özel, Gazipaşa'da yaşanacak çok güzel günler var." diye konuştu.
"ANTALYA'NIN ÜVEY EVLAT OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Özel, konuşmasına şöyle devam etti:
"Antalya bu iktidarın üvey evladı. Adalet ve Kalkınma Partisi 2023 yılında 73,6 milyar lira vergi tahsilatı yapılan, devletin sağ eli alan eli, 73,6 milyar almış buradan. Burası Türkiye'deki bütün milli gelirin yüzde 3,3'ünü üretmiş. Burada 55 milyar dolarlık turizmin 25'i yapılmış. Yani bacasız sanayi burada ve 73,6 milyar vergi toplanmış. Peki yatırım programında Antalya'ya ne verilmiş? 7,1 milyar lira, yani yüzde 9,5'i. Yani 10 almışlar Antalya'ya 1 vermişler. Kepçeyle almışlar, çay kaşığıyla vermişler. Antalya'nın hakkını yemişler. Antalya'ya haksızlık. Antalya'nın hakkını da arayacağız, hakkını da savunacağız. Antalya'nın üvey evlat olmasına izin vermeyeceğiz."
"MERAL HANIM'LA EMEKLİ İTTİFAKINDA BULUŞTUK"
Emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluğa, düşük maaşlarına işaret eden Özel, AKP'nin iktidara geldiği yıl ile bugün arasında kıyas yaptı. Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri üzerinden örnekler veren Özel, "Emekliye bulamadığı parayı 5'li çeteye buluyor. Emekliye bulamadığı parayı yol müteahhitine, yandaş müteahhite buluyor. Emekliye de yok diyor. Buradan soruyorum; emekliye yok diyen Tayyip Erdoğan'a, 31 Mart'ta oy var mı? Yok işte yok. Meral Hanım'la Ankara'da siyasi ittifak kuramadık ama emekli ittifakında buluştuk. Meral Hanım da söylüyor, bütün partiler söylüyor. En güçlü ittifak emeklilerin ittifakıdır. Sizin için çalışıyoruz, sizin için uğraşıyoruz. Bundan sonra emeklinin hakkını alana kadar susmayacağız." diye konuştu.
"SİZDEN YÜZDE 60'A YAKIN OY BEKLİYORUM"
Yerel seçimleri hatırlatan Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Tayyip Bey benimle kavga etmek istiyor. Sürekli zam yapıp dönüp öbür taraftan DEM deyip kavga etmek istiyor. Kimlik siyaseti yapmak istiyor. Mezhep siyaseti yapmak, ayrıştırma, ötekileştirme istiyor. İlla kavga yapmamı istiyorsan tamam, senle kavga yapacağım. Emeklinin, köylünün, işsizin, gençlerin hakkı için kavga yapacağım. Senin istediğin kavgayı değil, halkın milletin taleplerinin kavgasını yapacağım."
Gazipaşalı seçmenlerden partisinin adayları için oy isteyen Özel, "Yüzde 60'a yakın oy bekliyorum sizden." dedi.
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