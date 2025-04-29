Özgür Özel: "Erdoğan, İtalya'dayken Türkiye'de Demokrasi Olduğunu Söyleyecek, Pisa Kulesi Dik Dese Kimse Yalanlamaz" - Son Dakika
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Özgür Özel: "Erdoğan, İtalya'dayken Türkiye'de Demokrasi Olduğunu Söyleyecek, Pisa Kulesi Dik Dese Kimse Yalanlamaz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ziyaretinin olduğu gün İtalya’da yayımlanan Corriere della Sera Gazetesi’ne bir söyleşi vererek, "Türkiye’de bir darbe yaşanmakta olduğunu" söyledi ve "İtalya ile Avrupa’ya demokrasiyi savunmak için seslerini yükseltmesi" çağrısı yaptı.

29.04.2025 14:53  Güncelleme: 15:47
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Haber: Esma ÇAKIR

(ROMA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ziyaretinin olduğu gün İtalya'da yayımlanan Corriere della Sera Gazetesi'ne bir söyleşi vererek, " Türkiye'de bir darbe yaşanmakta olduğunu" söyledi ve "İtalya ile Avrupa'ya demokrasiyi savunmak için seslerini yükseltmesi" çağrısı yaptı.

Söyleşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İtalya-Türkiye 4. Hükümetlerarası Zirvesi'nin düzenlendiği Roma'ya ulaşmasından ve Başbakan Meloni ile görüşmesinden önce yayımlandı. Ekrem İmamoğlu'nun, Erdoğan'ı cezaevinden bile yeneceğini savunan Özel, "Erdoğan, yarın (bugün), Türkiye'de demokrasi olduğunu ve gerici bir dönüşüm olmadığını söyleyecek. Buna, İtalyan halkını ve siyasetçilerini inandırırsa, o halde kimsenin yalanlamasıyla karşılaşmadan Pisa Kulesi dik de diyebilir" ifadesini kullanarak, "Türkiye'de bir darbe olduğunu" belirtti.

İtalya'nın demokrasi kültürü köklü olduğu bir ülke olduğunu ve İstanbul'un da Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkentliğini yapmış bir şehir olduğunun altını çizen Özel, "Bugün biri Roma Belediye Başkanını hapse atsa, biz onu destekleriz ve biz de İtalyanlardan da demokrasiyi savunmak için aynısını yapmasını bekleriz" diye konuştu.

Avrupa'dan, İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı sert açıklamalar yapılmamış olmasına ilişkin bir soruya Özel, "Avrupa'nın Türkiye'deki gelişmelere ilişkin net bir tavır alamama yeteneksizliği, onun temel değerleriyle çelişiyor. İtalya gibi ülkelerin ülkemizdeki serbest seçim hakkının tehdit altına alınmasına karşı sessiz kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Demokrasi ve adaletin yanında durmaları ve Avrupa değerlerini betimleyen temel ilkeleri aktif olarak desteklemeleri esastır" ifadesini kullandı. Yakın zamanda İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret ettiğini ve sağlığının çok yerinde olduğunu anlatan Özel, "Ancak onun yüksek güvenlikli bir cezaevinde tutuluyor olması ürpertici. Onu ziyarete gittiğimde ayakkabılarımın içini bile arıyorlar" dedi.

"Erdoğan'ın, İmamoğlu tutuklanmadan önce Trump'la konuştuğunu düşünüyoruz"

"Ekonomik krizin daha da derinleşmemesi için boykota sadece bir gün destek verdik"

Tutuklanmaları protesto için yapılan boykotların işe yarayıp yaramadığı sorulan Özel, "Gençlerin başlattığı tüketim boykotunu sadece bir gün destekledik, çünkü ekonomik krizin daha da derinleşmesini ya da küçük işletmelerin zarar görmesini istemedik. Her şeye rağmen yine de bir başarıydı ve satışlar yüzde 50 azaldı" dedi. Kendilerinin sürdürdüğü boykotun medya kuruluşlarına yönelik olduğunu anlatan Özel, "Darbe girişimine tepki göstermeyen televizyon kanallarının reytingleri ve gazete satışları ciddi oranda düştü" dedi.

"Kimi aday göstereceksiniz?"

İmamoğlu'nun halen cezaevinde olduğunu ve cumhurbaşkanlığı seçimleri olması halinde kimi aday gösterecekleri de sorulan Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu'dur. Tutuklanmasından birkaç gün sonra, 23 Mart'ta, Türkiye genelinde yapılan ön seçimlerde 15 milyon vatandaş onu tercih etti. Bu yeni bir şey değil, Selahattin Demirtaş da 2018'de aday olmuştu. Hukuki açıdan onun aday olmasına engel bir durum yok, diplomasının iptal edilmesinin hiçbir değeri yok. Seçim olsa onun için kampanya yaparız. Zaten bugün itibariyle her çarşamba akşamı İstanbul'da, her hafta sonu Türkiye'nin farklı kentlerinde mitingler düzenliyoruz."

"Türkiye, otoriterlik ve demokrasi arasında tercih yapmak zorunda"

Özel, bugün seçim olsa, İmamoğlu'nun Erdoğan'a karşı yüzde 60 destekle kazanacağını anketlerin ortaya koyduğunu aktardı.

"Türkiye'de muhalefet birlik içinde mi? PKK ile hükümet arasında devam eden barış süreci DEM Parti'yi şartlandırabilir mi?" sorusuna Özel, "40 gündür meydanlarda birlikteyiz. Cumartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 47 kişinin tutuklandığı olayda Dem Parti yanımızda durdu. Biz de şu anda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ve Zafer Partisi Eş Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı destekliyoruz. Birlik olma kültürü her geçen saat daha da iyiye gidiyor" diye konuştu.

Özel, son olarak "Yani dramatik bir zamana rağmen iyimser misiniz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Türkiye bir yol ayrımındadır: Otoriterlik ile demokrasi arasında tercih yapmak zorunda. Güvenim tam, çünkü sokaklar, meydanlar, halk, milyonlarca insan Erdoğan'a teslim olmak yerine bizimle mücadele etmeyi seçti. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Unutmayalım ki İmamoğlu her defasında Cumhurbaşkanı'na meydan okuduğunda kazanmıştır."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Corriere Della Sera, Özgür Özel, Demokrasi, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, İtalya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: 'Erdoğan, İtalya'dayken Türkiye'de Demokrasi Olduğunu Söyleyecek, Pisa Kulesi Dik Dese Kimse Yalanlamaz' - Son Dakika

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