Özgür Özel İmamoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Özgür Özel İmamoğlu'nu Ziyaret Etti

Özgür Özel İmamoğlu\'nu Ziyaret Etti
04.06.2025 21:23
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CHP lideri Özgür Özel, tutuklu İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti, hukuk adaletsizliğine isyan etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu, tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Yaklaşık 4 saat süren ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Özel, İmamoğlu'nun yanı sıra İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanan CHP'li belediye başkanlarını, parti meclisi üyesi Baki Aydöner'i ve CHP'nin önceki dönem genel başkan yardımcısı Aykut Erdoğdu'yu ziyaret ettiğini söyledi.

Özel, İmamoğlu'nun yaş gününü kutladıklarını ve bayramlaştıklarını belirterek, "Dalga dalga gelen adaletsizliğe, haksızlıklara isyan ediyoruz. Bıkmadan, usanmadan, meydan meydan dolaşarak, her mecrayı, kürsüyü, imkanı kullanarak, yapılan hukuksuzlukları anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

Dün akşam buradaki tutuklulardan 12'sinin Bolu, İzmir, Kocaeli, Edirne ve Tekirdağ'ın da aralarında olduğu 6 farklı şehre sevk edildiğini söyleyen Özel, şöyle devam etti:

"Örneğin Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık İzmir'e yollandı. Ailesi, eşi, evlatları, aile büyükleri 20 dakika mesafedeyken şimdi 6 saat mesafedeler. Nasıl olacak bu aile görüşleri? Bugüne kadar 30'a yakın arkadaşımız ailelerine mümkün olan en uzak yerlere yollanıyor. 'Bugünden ileriye doğru kin, öfke, nefret biriktirmeyelim.' diyoruz ama bunu mümkün kılmayacak kötülerle karşı karşıyayız. Bizden sonra kimsenin eşi, dostu, arkadaşı, ailesi, anası, babası bizim siyasi rakibimiz diye zulüm görmeyecek. Bunu taahhüt ederiz. Ama bu zulmedenlere, bu kararları alanlara, aldıran kötü akla, uygulayanlara hiçbir şeyin garantisini vermiyoruz. Sadece adil yargılanma garantisi veriyoruz."

İzmir'deki grev

İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinin grevinin anlaşmayla sonuçlanmasını değerlendiren Özel, "Çok zorlu bir süreci hem DİSK ailesi hem CHP ailesi tüm zorluklara rağmen atlattılar. Bu süreçte belediye başkanımıza karşı alaycı, kötü ifadeler duyduk. Arzu Başkan'ın (DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu) dili, sendika genel başkanının kullandığı yapıcı dil, arkadaşlarımızın gösterdikleri sabır, verdikleri emek çok kıymetli. Nerede bir eksik, kusur varsa unuttuk gitti. Önemli olan bir anlaşmanın sağlanmış olmasıdır." dedi.

Özel, tutuklanan belediye başkanlarının medyaya yansıyan görüntülerine ilişkin, "Bu yaptıkları çok üzüyor beni, ağırıma gidiyor. Kendime yapılmış gibi hissediyorum. O görüntülerin yaşanmasından utanç duyuyorum. Ama sonuçta yapan utanmıyorsa biz ne yapalım." ifadelerini kullandı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin 12 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyle ilgili de Özel, şunları kaydetti:

"Kurultay iddianamesini gördük. Bomboş ve şu açıdan da çok iyi. Bugüne kadar o yapı hep bir ağızdan yaydılar... 'Paralar verildi, paralar alındı.' Ne olmuştu? Döviz büroları açtırılmıştı değil mi? MASAK raporu diyor ki; 'Hiçbir para hareketine kişiler arasında rastlanamadı.' Ne var ayrıca? Döviz bürolarının kameraları o gün hiç açılmamış. İnanmayan baksın, MASAK raporu 'Tertemiz bunlar.' diyor."

Muharrem İnce'den İmamoğlu'na ziyaret

Öte yandan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de İmamoğlu ve diğer tutukluları ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan İnce, yargının siyasallaştığını öne sürerek, mevcut kuralların tanınmadığını, kimsenin yargıya güvenmediğini iddia etti.

İnce, bugünlerin geçeceğini ifade ederek, "Bu davaların hiçbir inandırıcılığı yoktur. Türkiye'nin bu çöküşten kurtuluşunun iki yolu vardır. Önce adalet sistemini tarafsız, bağımsız, etkin, hızlı hale getirmek, sonra da yaratıcı, milli bilinci olan, çağdaş, geleceğe umutla bakan bir eğitim sistemini kurmaktır. Bu ikisinin de başarılacağına inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel İmamoğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika

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