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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menemen'de şehitler için düzenlenen törende konuştu - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menemen'de şehitler için düzenlenen törende konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Menemen'de devrim şehidi Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki için düzenlenen resmi törende Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir devlet olduğunu vurgulayarak, teröre ve Cumhuriyet düşmanlarına karşı vatanı ve bayrağı savunmaya devam edeceklerini söyledi.

23.12.2023 - 12:36,
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Haber: SULTAN EYLEM KELEŞ/ Kamera: KERİM UĞUR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Menemen'de devrim şehidi Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki için düzenlenen resmi törende; "Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Teröre karşı da Cumhuriyet düşmanlarına karşı da bu vatanı ve bu bayrağı savunmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Menemen'de; devrim şehidi Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki için düzenlenen resmi anma törenine katıldı. Törende, Asteğmen Kubilay için yapılan anıta çelenk bırakıldı.

Özel törenin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte, değerlendirme yaptı. Özel şunları söyledi:

"Yobazın işlediği bir cinayet sonucunda, bir katliam sonucunda hayatını kaybeden Cumhuriyet şehidi Kubilay'ın huzurundayız. Çok ağır duygular içindeyiz. Çünkü dün akşam geç saatlerde de altı kahraman askerimizin şehit edildiği, şehit düştükleri haberini aldık. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar bu bayrak dalgalansın diye, bu topraklar üzerinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenliği sürsün diye kendi hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. Teröre karşı da Cumhuriyet düşmanlarına karşı da bu vatanı ve bu bayrağı savunmaya devam edeceğiz"

Özel, resmi törenin ardından; Menemen Şehir Stadı'ndan Yıldıztepe Şehitliği'ne kadar CHP ve Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından düzenlenen Anma Yürüyüşü'ne katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Menemen\'de şehitler için düzenlenen törende konuştu
Kaynak: ANKA
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