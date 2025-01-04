Özgür Özel, Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu Yılında Düzenlenen Meşaleli Yürüyüşe Katıldı. - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özgür Özel, Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu Yılında Düzenlenen Meşaleli Yürüyüşe Katıldı.

Geniş Video İzle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılı dolayısıyla Kars'ta düzenlenen meşaleli yürüyüşü katıldı. Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte yürüdü. Özel, "Sarıkamış 90 bin şehit verdi. Ülkeyi sevmek için, vatanı kurtarmak için gözünü kırpmadan canını vermiş şehitlerimizin aziz hatırasının önünde saygıyla eğilmeye geldik. Böyle bir günde burada olmak çok önemli bizim için" dedi.

04.01.2025 23:14  Güncelleme: 23:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: OSMAN AŞKIN BAK

(SARIKAMIŞ) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılı dolayısıyla Kars'ta düzenlenen meşaleli yürüyüşü katıldı. Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte yürüdü. Özel, "Sarıkamış 90 bin şehit verdi. Ülkeyi sevmek için, vatanı kurtarmak için gözünü kırpmadan canını vermiş şehitlerimizin aziz hatırasının önünde saygıyla eğilmeye geldik. Böyle bir günde burada olmak çok önemli bizim için" dedi.

Sarıkamış şehitleri anısına, harekatın 110'uncu yılında meşaleli yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve CHP Lideri Özel'in yanı sıra vatandaşlar katıldı. Yürüyüş, 15 Temmuz Demorkasi Meydanı'ndan başladı. Hava sıcaklığının -10 dereceye kadar düştüğü Sarıkamış'ta yüzlerce vatandaş elinde meşlalerle yürüdü. Alanda yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti. Keskin nişancılar yürüyen heyete eşlik etti. Üç kilometrelik yolun ardından Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne ulaşan katılımcılar, ellerindeki meşalalerle "Ruhunuz Şad Olsun" yazısını ateşe verdiler. Ardından şehitlikte dua okundu.

"Vatanı kurtarmak için canını vermiş şehitlerimizin aziz hatırasının önünde saygıyla eğilmeye geldik"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yürüyüş sırasında ANKA HAber Ajansı'na verdiği demeçte şunları söyledi:

"Sarıkamış 90 bin şehit verdi. Ülkeyi sevmek için, vatanı kurtarmak için gözünü kırpmadan canını vermiş şehitlerimizin aziz hatırasının önünde saygıyla eğilmeye geldik. Burada tüm siyasi partilerden değerli arkadaşlar var, bakanlar var, milletvekillerimiz var, belediye başkanımız eşlik ediyor. Biz de il başkanlarımız, belediye başkanlarımızla beraber buradayız. Böyle bir günde burada olmak çok önemli bizim için."

Kaynak: ANKA

Gençlik ve Spor Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Osman Aşkın Bak, Osman Aşkın Bak, Özgür Özel, Sarıkamış, Güvenlik, Etkinlik, Politika, Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel, Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu Yılında Düzenlenen Meşaleli Yürüyüşe Katıldı. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:50 Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı
22:50 Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB’ye giremeyecek Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB'ye giremeyecek
21:58 AKM’de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
21:36 Suriye’de Colani’nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
19:57 DEM Parti heyeti, İmralı’dan önce sürpriz bir isimle görüşecek DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
09:26 Survivor’da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım Survivor'da Pınar Saka şoku: Eski yarışmacıdan olay paylaşım
09:18 İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler İşte memur maaş zammı ile değişen ödemeler
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
09:16 Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti Komşuların park yeri kavgası kanlı bitti
09:02 Mohamed Salah Liverpool’dan ayrılıyor Mohamed Salah Liverpool'dan ayrılıyor
08:05 Alanyaspor’a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü Alanyaspor'a yenilen futbolcunun dudaklarından Fenerbahçe sözleri döküldü
07:50 ASELSAN ve Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu şirket arasında dev anlaşma
07:45 Ferdi Tayfur’a veda günü Cenaze programı da değişti Ferdi Tayfur'a veda günü! Cenaze programı da değişti
07:25 Meteoroloji’den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli yağış uyarısı
07:02 Pentagon, ABD’nin Ayn el-Arab’a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu Pentagon, ABD'nin Ayn el-Arab'a üs kuracağı iddiası ile ilgili son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2025 00:01:10. #1.12#
SON DAKİKA: Özgür Özel, Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu Yılında Düzenlenen Meşaleli Yürüyüşe Katıldı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.