Özgür Özel, Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu Yılında Düzenlenen Meşaleli Yürüyüşe Katıldı.

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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: OSMAN AŞKIN BAK

(SARIKAMIŞ) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılı dolayısıyla Kars'ta düzenlenen meşaleli yürüyüşü katıldı. Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte yürüdü. Özel, "Sarıkamış 90 bin şehit verdi. Ülkeyi sevmek için, vatanı kurtarmak için gözünü kırpmadan canını vermiş şehitlerimizin aziz hatırasının önünde saygıyla eğilmeye geldik. Böyle bir günde burada olmak çok önemli bizim için" dedi.

Sarıkamış şehitleri anısına, harekatın 110'uncu yılında meşaleli yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve CHP Lideri Özel'in yanı sıra vatandaşlar katıldı. Yürüyüş, 15 Temmuz Demorkasi Meydanı'ndan başladı. Hava sıcaklığının -10 dereceye kadar düştüğü Sarıkamış'ta yüzlerce vatandaş elinde meşlalerle yürüdü. Alanda yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekti. Keskin nişancılar yürüyen heyete eşlik etti. Üç kilometrelik yolun ardından Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne ulaşan katılımcılar, ellerindeki meşalalerle "Ruhunuz Şad Olsun" yazısını ateşe verdiler. Ardından şehitlikte dua okundu.

"Vatanı kurtarmak için canını vermiş şehitlerimizin aziz hatırasının önünde saygıyla eğilmeye geldik"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yürüyüş sırasında ANKA HAber Ajansı'na verdiği demeçte şunları söyledi:

"Sarıkamış 90 bin şehit verdi. Ülkeyi sevmek için, vatanı kurtarmak için gözünü kırpmadan canını vermiş şehitlerimizin aziz hatırasının önünde saygıyla eğilmeye geldik. Burada tüm siyasi partilerden değerli arkadaşlar var, bakanlar var, milletvekillerimiz var, belediye başkanımız eşlik ediyor. Biz de il başkanlarımız, belediye başkanlarımızla beraber buradayız. Böyle bir günde burada olmak çok önemli bizim için."