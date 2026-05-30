P&G İşçileri Grevde, EMEP Destek Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

P&G İşçileri Grevde, EMEP Destek Verdi

30.05.2026 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskender Bayhan, P&G işçilerinin grevini destekleyerek haklarını almaları için mücadele edeceklerini belirtti.

(KOCAELİ) - EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, grevlerinin 19'uncu gününde olan DİSK Lastik-İş üyesi P&G işçilerini ziyaretinde, "P&G işçileri hakkını alana kadar, kendi gerçeklerini göstermeye ve sizin sahte gerçeklerinizi teşhir etmeye devam edecek. İşçiler haklarını alana kadar grev sürecek" dedi.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Kocaeli İl Örgütü ile Gebze ve Darıca ilçe örgütleriyle birlikte grev alanında işçilerle bir araya geldi.

Ziyarette, grevdeki işçilerin yanı sıra aileleri ve çocuklarıyla da bayramlaşıldı. Bayhan, işçilere daha mutlu ve kazanım dolu bayramlar diledi.

Bayhan, konuşmasında şunları söyledi:

"Bir an önce iptal ettiğiniz grev işçilerinin sigortalarını geri yapın. Bu grevi engellemek için yaptığınız hukuksuzluklara son verin. Bunları yapmadığınız sürece işçilerin seslerini Meclis'te dile getirmeye, sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. P&G işçileri hakkını alana kadar, kendi gerçeklerini göstermeye ve sizin sahte gerçeklerinizi teşhir etmeye devam edecek. İşçiler haklarını alana kadar grev sürecek. Çalışma Bakanına sesleniyorum: ya işçilerin arkasında duracaksınız ya da o koltuktan kalkıp gideceksin. Pazartesi Meclis'te soru önergesi vereceğim. "

Kaynak: ANKA

İskender Bayhan, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel P&G İşçileri Grevde, EMEP Destek Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan Avrupa’ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi Rusya'dan Avrupa'ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi
Kongo’da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
Bayramlaşmaya gelip hastanelik oldular Bayramlaşmaya gelip hastanelik oldular
Avrupa’nın utanç lekesi Solingen faciasının üzerinden 33 yıl geçti Avrupa'nın utanç lekesi Solingen faciasının üzerinden 33 yıl geçti
Malkara’da Kaza: Eşini Kaybetti, Kendisi Yaralandı Malkara'da Kaza: Eşini Kaybetti, Kendisi Yaralandı
Adıyaman’da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu Adıyaman'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu

19:52
Dev finale damga vuran olay Yere oturup telefonları açtılar
Dev finale damga vuran olay! Yere oturup telefonları açtılar
19:44
Dev maç için ekran başına geçenler ilk yarım saat ne olduğunu anlayamadı
Dev maç için ekran başına geçenler ilk yarım saat ne olduğunu anlayamadı
19:28
Televizyonu açtılar, 5 dakika sonra havalara uçtular
Televizyonu açtılar, 5 dakika sonra havalara uçtular
18:20
Kanye West konseri İstanbul’u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı
Kanye West konseri İstanbul'u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı
18:19
Özgür Özel’in mitingine katılamayan CHP’li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
Özgür Özel'in mitingine katılamayan CHP'li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
17:54
Kılıçdaroğlu, “Hain“ sloganlarına kendisini Atatürk’e benzeterek yanıt verdi
Kılıçdaroğlu, "Hain" sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 19:56:09. #7.12#
SON DAKİKA: P&G İşçileri Grevde, EMEP Destek Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.