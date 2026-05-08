Pakdemir: Keşan Belediyesi Borç İçinde
Pakdemir: Keşan Belediyesi Borç İçinde

Pakdemir: Keşan Belediyesi Borç İçinde
08.05.2026 13:09
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pakdemir, belediyenin yüksek borçlarını ve harcamalarını eleştirdi.

AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pakdemir, Keşan Belediyesinin giderlerini eleştirdi.

Pakdemir, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin hizmet üretmediğini ileri sürdü.

Belediyenin toplam borcunun 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 362 milyon olduğunu 2024 ve 2025 yıllarında da toplam 29 taşınmazın iddia eden Pakdemir, "Bu satışlardan elde edilen 430 milyon lira bir gelir değil, Keşan için büyük bir kayıptır. Biz kendi dönemimizde pandemi ve depreme rağmen bir metrekare yer satmadan hizmet ürettik." dedi.

Belediyenin özel kalem harcamalarının israf şeklinde gerçekleştiğine ileri süren Pakdemir, son bir yıl içerisinde gerçekleşen harcamaların dikkat çekici olduğunu savundu.

Özel kalemin toplam giderinin 39 milyon olduğunu iddia eden Pakdemir, şunları kaydetti:

"Misafir ağırlama 4.5 milyon, sandalye kiralama 1.2 milyon, çiçek alımı 1 milyon, patlamış mısır ve pamuk şeker 600 bin. Bunlar belirlenenler. Sandalye kiralamaya ödenen parayla demirbaş alınabilirdi. Borçtan yakınan bir belediyede bu harcamaların yapılmasına anlam veremiyoruz."

Belediyenin hizmet kalitesinin düşük olduğunu belirten Pakdemir, Keşan'da yaşayan vatandaşların daha net görmeleri için belediyenin borç dökümünün yer aldığı pankartı AK Parti Keşan İlçe Başkanlığına astıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
