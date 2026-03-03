Pakistan-Afganistan Gerilimi: 464 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pakistan-Afganistan Gerilimi: 464 Ölü

03.03.2026 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan, Afganistan'daki operasyonlarında 464 kişinin öldüğünü, 665'ten fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan, karşılıklı saldırıların olduğu Afganistan'a yönelik operasyonlar kapsamında Kabil tarafında toplam 464 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 665'i aştığını duyurdu.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, operasyonlarda Afganistan tarafında toplam 464 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının da 665'i aştığını belirtti.

Kabil tarafında 188 kontrol noktası ile 192 tank, zırhlı araç ve topçu silahının yok edildiğini bildiren Tarar, Afganistan'daki 56 noktanın havadan hedef alındığını kaydetti.

Afganistan-Pakistan anlaşmazlığı

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, 22 Şubat'ta ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıklamıştı.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat da Pakistan ile karşılıklı saldırılarda 52 kişinin yaşamını yitirdiğini, 66 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

?- Pakistan'ın Afgan yönetiminden beklentisi

Pakistan, Afganistan'da Taliban'ın 2021'de kontrolü ele almasından bu yana yeni yönetimin Pakistan Talibanı (TTP) konusunda tedbir almasını istiyor.

İslamabad yönetimi, terör örgütü olarak sınıflandırdığı ve topraklarında çok sayıda eylem düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini, Kabil yönetiminin ise örgüte karşı tedbir almadığını vurguluyor.

Afgan yönetimi ise TTP'nin kendi topraklarında faaliyet göstermediğini savunuyor.

TTP, Afganistan ile Pakistan arasında İngiliz sömürge döneminde oluşturulan ve fiilen sınır işlevi gören Durand Hattı'nın iki ülkeye yayılmış Peştun kuşağındaki aşiretler bölgesini aktif kullanıyor.

Kaynak: AA

Afganistan, Orta Doğu, Pakistan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan-Afganistan Gerilimi: 464 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu Türkiye-İran sınırında 2 kilometrelik tır kuyruğu
İbrahim Kalın’ın kitabı, zirveye oturdu İbrahim Kalın'ın kitabı, zirveye oturdu
Güney Kıbrıs’taki üsleri ABD’ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı Güney Kıbrıs'taki üsleri ABD'ye açan İngiltere, İran vurunca geri adım attı
Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı Mbappe, sakatlığı sonrası kulüp içerisinde ortalığı karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkartan tablo: Felaket senaryosu gerçek oluyor
Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor En fazla 1 haftaları var Katar ve BAE, kıyamete yaklaşıyor! En fazla 1 haftaları var

17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:51
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
15:31
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 18:02:47. #.0.5#
SON DAKİKA: Pakistan-Afganistan Gerilimi: 464 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.