Pakistan Başbakanı, Çin sanayisinin Pakistan'a taşınmasını onayladı

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İSLAMABAD, 27 Haziran (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin sanayisinin Pakistan'a taşınmasına ilişkin olarak Çinli ve Pakistanlı şirketler arasındaki ortak girişim projelerini onayladı.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Yatırım Kurulu işleriyle ilgili önemli bir toplantıya başkanlık eden Şerif, yerli ve yabancı yatırımların teşvik edilmesinin hükümetin en önemli önceliği olduğunu belirtti.

Şerif, " Hükümet, tüccarlar ve yatırımcılar için iş dostu bir ortam sağlamak üzere mümkün olan tüm tedbirleri alıyor" dedi.

Başbakan ayrıca, özel ekonomik bölgelerde ortak girişim projeleri kurmak isteyen Çinli ve diğer yatırımcılara kolaylık sağlamak amacıyla bu bölgelerde tek duraklı hizmet için mevzuat taslağının gözden geçirilmesi talimatını verdi.

Çin'deki tekstil, deri ve ayakkabı gibi endüstrilerin Pakistan'a taşınması için kayda değer bir potansiyel bulunduğunu belirten Başbakan, bu girişimin önemini vurguladı.

Yatırım Kurulu Sekreteri ise toplantıda Çin sanayisinin Pakistan'a taşınması için atılmakta olan adımlar hakkında ayrıntılı bir bilgilendirme yaptı.