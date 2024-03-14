Pakistan Başbakanı Şerif, tutuklu eski Başbakan Han ile görüşme sözü verdi - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Şerif, tutuklu eski Başbakan Han ile görüşme sözü verdi

Pakistan Adalet Hareketi (PTI) üyesi Ali Amin Gandapur, Hayber-Pahtunhva Eyalet Başbakanı Şahbaz Şerif'in kendisine tutuklu eski Başbakan İmran Han ile görüşme sözü verdiğini belirtti. Gandapur, Şerif ile yaptığı görüşmede birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıklarını ve Şerif'in verdiği sözü yerine getireceğine dair güvence aldığını ifade etti. PTI üyesi Gandapur, Şerif'ten İmran Han'la görüşmesini kolaylaştırmasını talep ettiğini ve Şerif'in bu talebi olumlu karşıladığını açıkladı.

14.03.2024 14:26  Güncelleme: 14:29
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Pakistan Adalet Hareketi (PTI) üyesi, Hayber-Pahtunhva Eyalet Başbakanı Ali Amin Gandapur, Meclis oylamasıyla ikinci kez başbakan seçilen Şahbaz Şerif'in kendisini tutuklu eski Başbakan İmran Han ile görüştürme sözü verdiğini belirtti.

Pakistan Başbakanı Şerif ile ülkenin kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva Eyaletinin Başbakanı Gandapur, başkent İslamabad'da görüştü.

İkilinin "olumlu" olarak tanımladığı, birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıkları görüşmeye ilişkin Gandapur, "İyi bir görüşme gerçekleştirdik. Çok olumluydu. (Şahbaz Şerif) Verdiği sözü yerine getireceğine ve yalan söylemeyeceğine dair güvence verdi." ifadelerini kullandı.

PTI üyesi Gandapur, Şahbaz'dan hapishanedeki eski Başbakan İmran Han'la görüşmesini kolaylaştırmasını talep ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Kendisine siyasi meselelerin çözümü için Han ile siyasi ilişkinin çok gerekli olduğunu söyledim. (Bu talebimi) Olumlu karşıladı ve Senato seçimleriyle ilgili istişareleri tamamlayabilmem için İmran Han'la görüşmemi mümkün kılacağını açıkça ifade etti."

Pakistan'daki seçimler

Pakistan'da Ulusal Meclis ve Eyalet Meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı PML-N ise ikinci sırada tamamlamıştı.

Ardından 3 Mart'ta PML-N Başkanı Şahbaz Şerif'in, 201 oy alarak ikinci kez Başbakan seçildiği duyurulmuştu.

PTI, seçimlerden birinci parti olarak çıksa da çok sayıda seçim bölgesinde oyların çalındığını ve rakip partilerin adaylarına kaydırıldığını iddia ediyor. Bazı siyasi partiler de oylarının çalındığını savunuyor.

Ülkede 9 Mart'ta Asıf Ali Zerdari, ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Şerif, tutuklu eski Başbakan Han ile görüşme sözü verdi - Son Dakika

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