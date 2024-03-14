Pakistan Adalet Hareketi (PTI) üyesi, Hayber-Pahtunhva Eyalet Başbakanı Ali Amin Gandapur, Meclis oylamasıyla ikinci kez başbakan seçilen Şahbaz Şerif'in kendisini tutuklu eski Başbakan İmran Han ile görüştürme sözü verdiğini belirtti.
Pakistan Başbakanı Şerif ile ülkenin kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva Eyaletinin Başbakanı Gandapur, başkent İslamabad'da görüştü.
İkilinin "olumlu" olarak tanımladığı, birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıkları görüşmeye ilişkin Gandapur, "İyi bir görüşme gerçekleştirdik. Çok olumluydu. (Şahbaz Şerif) Verdiği sözü yerine getireceğine ve yalan söylemeyeceğine dair güvence verdi." ifadelerini kullandı.
PTI üyesi Gandapur, Şahbaz'dan hapishanedeki eski Başbakan İmran Han'la görüşmesini kolaylaştırmasını talep ettiğini aktararak, şunları kaydetti:
"Kendisine siyasi meselelerin çözümü için Han ile siyasi ilişkinin çok gerekli olduğunu söyledim. (Bu talebimi) Olumlu karşıladı ve Senato seçimleriyle ilgili istişareleri tamamlayabilmem için İmran Han'la görüşmemi mümkün kılacağını açıkça ifade etti."
Pakistan'daki seçimler
Pakistan'da Ulusal Meclis ve Eyalet Meclisleri için 8 Şubat'ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı PML-N ise ikinci sırada tamamlamıştı.
Ardından 3 Mart'ta PML-N Başkanı Şahbaz Şerif'in, 201 oy alarak ikinci kez Başbakan seçildiği duyurulmuştu.
PTI, seçimlerden birinci parti olarak çıksa da çok sayıda seçim bölgesinde oyların çalındığını ve rakip partilerin adaylarına kaydırıldığını iddia ediyor. Bazı siyasi partiler de oylarının çalındığını savunuyor.
Ülkede 9 Mart'ta Asıf Ali Zerdari, ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilmişti.
Son Dakika › Güncel › Pakistan Başbakanı Şerif, tutuklu eski Başbakan Han ile görüşme sözü verdi - Son Dakika
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 48 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şahsa ait 3 adrese baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 7 tabanca, 4 av tüfeği, 12 tabanca şarjörü, 278 tabanca fişeği, 39 piyade tüfeği fişeği ve 25 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler devam ediyor.
İzmir'e farklı ilden yüklü miktarda sahte bandrollü makaron getirileceği bilgisi üzerine yapılan operasyonda, Kemalpaşa Akalan'da durdurulan araçta 51 bin 750 paket içerisinde toplam 10 milyon 350 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin değeri yaklaşık 2 milyon 980 bin TL olarak belirlendi.
Son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Kastamonuspor, hafta sonu 68 Aksaray Belediyespor maçına hazırlanıyor. Liderlik mücadelesi veren takım, rakiplerinin puan kaybetmesini hedefliyor.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yapılan operasyonda telefon dolandırıcılığı şüphelisi M.I. yakalandı. Adreste yapılan aramada birçok elektronik cihaz ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı jandarma karakoluna götürüldü.
Bodrum Belediyesi ve Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen Süperpar Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Yarışlar, 4 gün boyunca devam edecek.
Japonya'nın Hiroşima eyaletinde bir fabrikada zehirli krom tankına düşen ve kurtulmayı başaran bir kedi, yetkilileri endişelendirdi. Fabrikada çalışan işçiler, krom tankının etrafında kedinin ayak izlerini buldu. Güvenlik kameraları incelendiğinde, ıslanmış ve açık kahverengi bir kedinin fabrikayı terk ettiği tespit edildi. Bölge sakinlerine anormal görünümlü bir kedi ile karşılaşmaları halinde dokunmamaları uyarısı yapıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 3 yabancı uyruklu kadından 1'inde AIDS tespit edildi. Özbekistan uyruklu kadınlar sınır dışı edilirken, kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kayseri'de okul harçlığı biriktirmek için çalıştığı işinden evine giderken eski sevgilisi tarafından öldürülen 18 yaşındaki Edanur Çoban'ın davasının görülmesine devam edildi. Sanık Gökhan Ç., önceki ifadesini tekrar ettiğini belirtirken, mahkeme eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Olayda, Edanur Çoban'ın ayrılmak istediği eski sevgilisi Gökhan Ç. tarafından silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ziyareti sırasında bayılan kadına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan ilk müdahaleyi yaptı. Kadın hastaneye kaldırıldı ve ailenin diğer hastaları da sağlık kontrolünden geçecek.
Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?