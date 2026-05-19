Pakistan'da 22 Militan Etkisiz Hale Getirildi
Pakistan'da 22 Militan Etkisiz Hale Getirildi

19.05.2026 18:26
Hayber Pahtunhva'da gerçekleştirilen operasyonda 22 militan öldürüldü, çok sayıda silah ele geçirildi.

Pakistan'da güvenlik güçlerinin Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlediği operasyonda 22 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Geo News kanalının haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde "Hindistan destekli" olduğu belirtilen militanlara karşı 17 Mayıs'ta operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, istihbarata dayalı operasyonda 22 militanın etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın güvenlik güçlerince ele geçirildiği aktarıldı.

Operasyonların devam ettiği kaydedilen açıklamada, bölgenin güvenlik güçleri tarafından kordon altına alındığı belirtildi.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 19:05:44.
