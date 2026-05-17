Pakistan'da 5 Militan Etkisiz Hale Getirildi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda 5 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, yerel polis yetkililerinden yapılan açıklamada, bölgede artan güvensizlik ve terör eylemleri üzerine Hayber Pahtunhva'nın Bannu bölgesinde istihbarata dayalı operasyonlar düzenlendiği ifade edildi.

Operasyonlara ilişkin bilgi verilen açıklamada, 9 Mayıs'taki Fateh Khel polis noktasına düzenlenen intihar saldırısına karıştığı öne sürülen 1 kişi dahil, 5 militanın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, militanlara yönelik operasyonların bölgede kalıcı barış sağlanana dek devam edeceği vurgulandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde polis noktasına 9 Mayıs'ta düzenlenen intihar saldırısında 15 polis hayatını kaybetmişti.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'daki silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.