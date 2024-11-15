Pakistan'da Hava Kirliliği İçin Acil Durum İlanı

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Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Multan ve Lahor kentlerinde, haftalardır devam eden hava kirliliğinin halk sağlığına etkisi ve sağlık sistemi üzerinde oluşturduğu baskı nedeniyle "acil durum" ilan edildi.

Pencap eyaletinin üst düzey yetkililerinden Meryem Aurangzeb basın toplantısında, hava kirliliğinin yol açtığı sağlık krizine ilişin eyalet hükümetlerinin aldığı önlemleri açıkladı.

Aurangzeb, Multan ve Lahor özelinde ilan edilen acil durum çerçevesinde, sağlık personelinin izinlerinin iptal edildiğini, eğitim kurumlarının ikinci bir emre kadar kapalı kalacağını, restoranların çalışma saatlerinde kısıtlamaya gidileceğini ve inşaat çalışmalarına ara verileceğini belirtti.

Kirli havanın "ulusal bir afet" haline geldiğini vurgulayan Aurangzeb, "Bu (hava kirliliği) bir ayda veya bir yılda baş edilecek bir durum değil. Dolayısıyla durumu 3 gün sonra tekrar değerlendirerek yeni stratejileri duyuracağız." dedi.

Pencaplı yetkililer, Lahor'daki hava kalitesi endeksinin, son haftalarda üst sınır olan 300'ün üzerinde seyrettiğini bugün de 600'ü aştığını söyledi.

300'ün üzerindeki hava kalitesi endeksi değerleri sağlığa zararlı kabul edilirken yetkililer, böylelikle Lahor'un dünyanın en kirli kentleri arasında olmaya devam ettiğini belirtti.

Jinnah Hastanesinden Prof. Dr. Muhammed Eşref, durumun daha kötüye gitmemesi için hükümetin acil önlem alması gerektiği uyarısı yaptı.

Eşref, "Bu, Kovid-19'dan daha acil bir durum, çünkü insanlar toplu bir şekilde solunum yolu enfeksiyonu ve hastalıklarıyla karşı karşıya kalıyor." ifadesini kullandı.

Pakistan hükümeti, Pencap'ta hava kirliliği kaynaklı solunum rahatsızlıkları nedeniyle her gün hastanelere yaklaşık 70 bin kişinin başvurduğunu, hastanelerin yatak sayısının artırıldığı, hastanelere gidemeyen vatandaşların tedavisi için de mobil klinikler kurulduğunu duyurmuştu.