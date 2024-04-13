İSLAMABAD, 13 Nisan (Xinhua) -- Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde Cuma günü meydana gelen mayın patlamasında üç çocuğun öldüğü, bir çocuğun da yaralandığı bildirildi.
Xinhua'ya konuşan resmi kaynaklar, olayın Kuzey Veziristan'ın aşiretler bölgesinde meydana geldiğini, çocukların oyun oynarken mayına bastıklarını ve üçünün olay yerinde öldüğünü söyledi.
Yaralı çocuk yakındaki bir hastaneye sevk edildi.
Kaynaklar, mayının ücra köye güvenlik amacıyla yerleştirilmiş olduğunu belirtti.
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da Mayın Patlaması: Üç Çocuk Öldü, Bir Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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