Pakistan'da Mayın Patlaması: Üç Çocuk Öldü, Bir Çocuk Yaralandı

Kocaeli İtfaiyesi Kartepe'ye Müfrezesi Kuruyor

Kocaeli İtfaiyesi, Kartepe'ye itfaiye müfrezesi yaparak acil durumlarda bölgeye hizmet verecek. İhalede en düşük teklif 40 milyon 372 bin TL, en yüksek teklif 76 milyon 800 bin TL oldu.