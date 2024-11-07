Pakistan'da Operasyonda Askerler Hayatını Kaybetti

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Pakistan'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 4 asker hayatını kaybetti, 5 militan etkisiz hale getirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Güney Veziristan bölgesinde Afganistan'dan ülkeye girmeye çalışan militanlara yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, operasyon sırasında militanlar ve güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 militanın etkisiz hale getirildiği, 4 askerin de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Militanların hangi örgüte üye olduklarına dair bilgi paylaşılmadı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 4 Kasım'da operasyonlarda 6 militan etkisiz hale getirilmişti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge, ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda bulunuyor.

BLA, zaman zaman özellikle de güvenlik güçlerine, Belucistan'a çalışmaya gelen sivillere ve burada iş yapan şirketlere saldırıyor.