- Pakistan'da yolcu otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 7'ye yükseldi
Belucistan Kurtuluş Ordusu, saldırı anına ait görüntüleri paylaştı
İSLAMABAD - Pakistan'ın Nushki ve Dalbandin şehirleri arasında seyreden yolcu otobüsüne düzenlenen saldırıda can kaybı 7'ye yükselirken, Belucistan Kurtuluş Ordusu örgütü saldırı anına ait görüntüleri paylaştı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Nushki-Dalbandin şehirleri arasında seyreden yolcu otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda, can kaybı ve yaralı sayısı arttı. Yetkililer, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye, yaralıların sayısının ise 35'e yükseldiğini açıkladı. Saldırıyı düzenleyen Belucistan Kurtuluş Ordusu örgütü, ise saldırı anına ait görüntüleri paylaştı.
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da Otobüs Saldırısı: 7 Ölü - Son Dakika
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