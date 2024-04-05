Pakistan'da Tehdit Mektuplarında Arsenik Bulundu

Pakistan'da bazı yüksek mahkeme yargıçlarına gönderilen tehdit mektuplarının içerisinde yer alan şüpheli tozda yüzde 10 arsenik bulunduğu tespit edildi.
Geo News televizyonunun haberine göre, 4 Anayasa Mahkemesi, 8 İslamabad Yüksek Mahkemesi ve 6 Lahor Yüksek Mahkemesi yargıcına gönderilen tehdit mektuplarında yer alan şüpheli tozların, adli tıp laboratuvarındaki incelemesi tamamlandı.
Yetkililer, söz konusu tozlarda yüzde 10 arsenik tespit edildiğini açıkladı.
Başlatılan soruşturma kapsamında mektupların postalara konulduğu bölgelerdeki kamera kayıtları inceleniyor.
Tehdit mektubu alanlar arasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Kazı Faiz İsa da yer alıyor.
Pakistan'da Yüksek Mahkeme yargıçları, Servisler Arası İstihbaratın (ISI), eski Başbakan İmran Han ile ilgili davaların sonuçlarının değiştirilmesi konusunda kendilerini tehdit ettiğini belirtmişti.
Konunun basına yansımasının ardından bazı yüksek mahkeme yargıçlarına içerisinde şüpheli toz bulunan tehdit mektupları gönderilmişti. Mektuplardaki şüpheli toz madde, incelenmesi için dün adli tıp laboratuvarına alınmıştı.
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