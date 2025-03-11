Pakistan'da Tren Saldırısı: 500 Yolcu Rehin Alındı - Son Dakika
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Pakistan'da Tren Saldırısı: 500 Yolcu Rehin Alındı

Belucistan'da bir trene silahlı saldırı düzenlendi, 100 yolcu rehin alındı, operasyon devam ediyor.

11.03.2025 18:16
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Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde içinde yaklaşık 500 kişinin bulunduğu trene silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Dawn Gazetesi'nin haberine göre, Belucistan Hükümet Sözcüsü Shahid Rind, eyaletteki Ketta'dan Hayber-Pahtunhva'daki Peşaver'e giden bir trene silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Rind, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayın kontrol altına alınmaya çalışıldığını belirtti.

Demiryolları Kontrolörü Muhammad Kaşif de trenin Ketta'daki 8 numaralı tünelde silahlı kişilerce durdurulduğunu doğruladı.

Kaşif, trendeki yaklaşık 500 yolcu ve personele ulaşmak için çaba sarf edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Waseem Baig ise bölgedeki Sibi Hastanesinde acil durum ilan edildiği, ambulansların olay yerine yönlendirildiği bilgisini paylaştı.

Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) saldırıyı üstlenirken, yerel basındaki haberlerde yolculardan en az 100'ünün rehin alındığı belirtiliyor.

Öte yandan, trenin durdurulduğu bölgenin dağlık alan olduğu, bunun da zanlıların saklanmasını ve saldırı planlamasını kolaylaştırdığı ifade edildi.

Saldırıda ölü ve yaralıların olabileceği kaydediliyor.

Pakistanlı yetkililer, saldırıyı BLA'nın yaptığını doğruladı

Üç güvenlik yetkilisi, isimlerinin açıklanmaması koşuluyla Associated Press'e (AP) konuştu.

Yetkililer, BLA'nın treni tünel içerisinde pusuya düşürdüğünü ve kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullandığını açıklayarak, saldırının BLA tarafından yapıldığını doğruladı.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak, "Masum yolculara ateş açan canavarlar hiçbir imtiyazı hak etmiyorlar." ifadesini kullandı.

Pakistan ordusu kaynakları, saldırganların etrafının kuşatıldığını belirtti

Pakistan ordusu kaynakları, gazetecilere yaptıkları açıklamada, bunu bir "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, güvenlik güçlerinin, saldırganların etrafını kuşattığını ve aralarındaki çatışmanın sürdüğünü aktardı.

Kaynaklar, saldırganların zorlu arazi koşullarında kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle operasyonun son derece titiz yürütüldüğünü ifade etti.

Güvenlik güçlerinin son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyona devam edeceğini ifade eden kaynaklar, kamuoyunun sosyal medyada yayılan yanıltıcı ve uydurma propagandalar yerine, güvenilir kaynaklardan sağlanan bilgilere itibar etmesi gerektiğini vurguladı.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise BLA saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da Tren Saldırısı: 500 Yolcu Rehin Alındı - Son Dakika

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